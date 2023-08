V čele CNN bude někdejší šéf BBC a listu The New York Times Mark Thompson

New York - Americká televize CNN jmenovala svým novým výkonným ředitelem a předsedou správní rady bývalého šéfa britské veřejnoprávní stanice BBC a listu The New York Times (NYT) Marka Thompsona. CNN se tímto krokem snaží dosáhnout obratu u svých zpravodajských aktivit, které v posledních dvou letech ztrácejí diváky, uvedla dnes agentura AP.

Šestašedesátiletý Thompson se zasloužil o přeměnu listu The New York Times v digitální organizaci, která se spoléhá spíše na předplatitele než na klesající trh s novinovou reklamou. Thompson z listu odešel v roce 2020, v jeho čele strávil osm roků. V letech 2004 až 2012 byl ředitelem BBC.

"Mark je skutečný inovátor, který přizpůsobil dvě z nejrespektovanějších zpravodajských organizací digitální éře," uvedl David Zaslav, který je šéfem skupiny Warner Bros. Discovery, do které CNN patří.

CNN v červnu propustila předchozího šéfa Chrise Lichta. Od té doby televizi prozatímně řídí čtyřčlenný tým. Licht opustil CNN po bouřlivých 13 měsících poznamenaných propouštěním, historicky nízkou sledovaností a upadající morálkou zaměstnanců. Mezi Lichtovy programové přešlapy řadí americká média nepovedenou ranní show Dona Lemona či debatu s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem, která se stala terčem sžíravé kritiky.