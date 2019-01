Ostrava/Zlín - V celém Moravskoslezském kraji už jsou výrazně zhoršené rozptylové podmínky. Kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu v ovzduší je v oblasti Ostravska, Karvinska i Frýdecko-Místecka včetně Třinecka vyhlášen stav regulace. Pro podniky to znamená, že musí přijmout regulační opatření, aby ovzduší ještě víc neznečišťovali. Pro zbývající část území platí smogová situace, která předchází regulaci a pro zónu Moravskoslezsko byla vyhlášena dnes časně ráno. ČTK to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Smogová situace platí i ve Zlínském kraji. Není vyloučeno vyhlášení regulace.

Meteorologové doporučují lidem, aby omezili pohyb pod širým nebem a zdrželi se venku zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. "Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti. Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu," uvedl ČHMÚ. Při regulaci musejí některé průmyslové podniky dodržovat regulační opatření včetně omezení výroby.

Rozptylové podmínky budou podle meteorologů nadále nepříznivé nebo mírně nepříznivé. "Průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat výrazně nad hodnotou imisního limitu 50 mikrogramů na metr krychlový," uvedli meteorologové. Podle aktuálních hodinových koncentrací byla ráno situace na většině území hodnocena jako špatná nebo velmi špatná. Například ve Věřňovicích na Karvinsku stanice ráno vykazovala 393 mikrogramů na metr krychlový.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.

Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 na vybraných měřicích stanicích (v mikrogramech na metr krychlový):

Měřicí stanice Neděle 20. ledna 07:45 Neděle 20. ledna 13:45 Neděle 20. ledna 21:20 Pondělí 21. ledna 06:00 Český Těšín 73 104 159 211 Frýdek-Místek 32 48 91 147 Havířov 51 94 152 205 Karviná 97 147 207 250 Ostrava-Fifejdy 56 108 161 186 Ostrava-Mariánské Hory 56 113 149 166 Ostrava-Přívoz 70 119 169 185 Ostrava-Radvanice 77 119 157 211 Ostrava-Zábřeh 51 100 154 187 Opava 51 55 79 95 Rychvald 94 146 193 243 Studénka 48 61 87 122 Třinec-Kanada 50 60 114 143 Třinec-Kosmos 53 54 85 122 Dolní Lutyně-Věřňovice 157 167 údaj není k dispozici

Zdroj: ČHMÚ

Ve Zlínském kraji je smogová situace, není vyloučena regulace

Meteorologové vyhlásili dnes ráno ve Zlínském kraji smogovou situaci. Důvodem jsou vysoké koncentrace polétavého prachu v ovzduší. Není vyloučeno vyhlášení regulace, informovali dnes ČTK meteorologové. Smogová situace bývá vyhlašována, pokud alespoň na polovině stanic překročil dvanáctihodinový průměr hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin se nepředpokládá jeho pokles.

Imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový je překročen na všech měřicích stanicích ve Zlínském kraji. Vůbec nejhorší situace je ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku, kde čtyřiadvacetihodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší dosáhla dnes v 8:00 hodnoty 134,3 mikrogramu na metr krychlový. Na Kvítkové ulici ve Zlíně činila ve stejný čas 93,3 mikrogramu, v Otrokovicích na Zlínsku 87,8 mikrogramu, na stanici pod Jižními Svahy ve Zlíně 84,4 mikrogramu, v Uherském Hradišti 83,1 mikrogramu a v Kroměříži - Těšnovicích 73,9 mikrogramu. Rozptylové podmínky ve Zlínském kraji se začaly výrazně zhoršovat už o uplynulém víkendu.

Při zhoršení rozptylových podmínek by lidé měli snížit fyzickou námahu venku a pouze krátce větrat. Jelikož se na zvýšených hodnotách významně podílejí emise z automobilů, motoristé by měli zvážit nutnost každé jízdy. Děti, nemocní a starší lidé by měli omezit pobyt venku, ostatní sportování a pobyt v zakouřených prostorách. Vhodné je posilovat imunitu přísunem vitaminů. Ve Zlínském kraji naposledy platila smogová situace začátkem března loňského roku.

Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 na vybraných měřicích stanicích (v mikrogramech na metr krychlový):

Měřicí stanice Neděle 20. ledna 12:00 Neděle 20. ledna 22:00 Pondělí 21. ledna 8:00 Val. Meziříčí 62,5 92,1 134,3 Zlín 44,6 51,6 84,4 Zlín - Kvítková 65,1 69,5 93,3 Otrokovice 62,3 71,6 87,8 Uh. Hradiště 59,5 61,6 83,1 Kroměříž - Těšnovice 48,0 54,7 73,9

Zdroj: ČHMÚ