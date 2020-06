V části Pardubického kraji hrozí extrémní nebezpečí povodní

Praha - Na Chrudimsku a Pardubicku hrozí podle meteorologů extrémně vysoké nebezpečí povodní. Upozornění platí do odvolání a důvodem je očekávané překročení hranice třetího, tedy nejvyššího povodňového stupně na dolní Chrudimce. V tiskové zprávě o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Extrémní stupeň rizika záplav byl dnes dopoledne ještě na Frýdlantsku, kolem 13:00 jej meteorologové snížili. Naopak zvýšili úroveň nebezpečí na povodňovou pohotovost v povodí dolní Moravy.

Vysoký stupeň nebezpečí záplav přetrvává s ohledem na déšť také na severovýchodě Čech, ve Slezsku a na severovýchodě Moravy.

Například v Moravskoslezském kraji podle meteorologů do pondělí naprší kolem 60 milimetrů srážek za 24 hodin. Dnes odpoledne a večer tam navíc mohou být ojediněle silné bouřky. Na severu Zlínského a jihu Olomouckého kraje by mělo přestat pršet dnes v noci, ojediněle tam spadne kolem 40 milimetrů srážek za 12 hodin.

Vzhledem k očekávanému množství srážek a nasycení řek z předchozích dešťů meteorologové očekávají vzestupy hladin toků zejména v severovýchodní a východní polovině republiky, přičemž v Beskydech a Jeseníkách mohou překročit až druhý povodňový stupeň a menší řeky při intenzivním dešti i třetí stupeň. Na druhý stupeň se kvůli následnému dotoku může dostat i střední a dolní tok Moravy. Ze stejného důvodu dnes odpoledne může hranici nejvyššího stupně dosáhnout dolní Chrudimka, v noci na pondělí by pak měla voda kulminovat.

Druhé a třetí stupně budou podle meteorologů dnes i na Smědé, která se vylila z břehů už v sobotu. Odpoledne by tam měly srážky ustávat a voda v řece kulminovat. V dnešních večerních hodinách bude hladina Smědé opět na poklesu, doplnili meteorologové.

V Luži na Chrudimsku je 3. povodňový stupeň, voda je v zahradách

Řeka Novohradka se v obci Luže na Chrudimsku místy vylila z koryta. Zatopené jsou louky, zahrady. Voda z řeky ale domy zatím nezaplavila, řekla v 11:00 ČTK starostka Luže Veronika Pešinová. Podle ní se ale spodní voda dostala do desítek sklepů. Novohradka v Luži ráno opět přesáhla 3. stupeň povodňové aktivity.

"Řeka kulminuje, naštěstí se zatím vylila jen na zahrady a louky, do domů se zatím nedostala," řekla v 11:00 starostka Pešinová.

Podle původních informací uvedených dopoledne na webu společnosti Povodí Labe přesáhla hranici 3. stupně i říčka Doubrava v Pařížově na Chrudimsku. Později ale tento údaj vodohospodáři s odkazem na technickou závadu webu stáhli. Dále po proudu řeky Doubravy ve Žlebech platí první povodňový stupeň.

Druhý stupeň zůstával dopoledne na Novohradce v Úhřeticích na Chrudimsku. Na prvním stupni SPA byla dopoledne Chrudimka v Hamrech, v Přemilově, Padrtech na Chrudimsku a také říčka Loučná v Cerekvici nad Loučnou na Svitavsku.

Hasiči v Pardubickém kraji v souvislosti s lokálními záplavami evidují od sobotních 19:00 do nedělních 07:00 deset událostí. Čerpali vodu ze zatopených sklepů, garáží, domů, čistili splavy. Nejvíce zásahů měli na Chrudimsku, Orlickoústecku a Svitavsku. "Nebyla nutná žádná evakuace," uvedla dnes dopoledne mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

V Pardubickém kraji bylo ráno zataženo a místy pršelo. Podle předpovědi meteorologů by během dne mělo být zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i vydatné srážky. Na večer by měly srážky ustávat a oblačnosti ubývat až na oblačno. Nejvyšší denní teploty budou mezi 16 až 19 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů. Ještě dnes může v místech s vydatnými srážkami docházet k vzestupům hladin vodních toků.

Říčka Bystřička nad nádrží na Vsetínsku je na třetím stupni

Hladina říčky Bystřičky nad stejnojmennou vodní nádrží na Vsetínsku dnes ráno kvůli vydatnému dešti stoupla z druhého na třetí povodňový stupeň, který značí ohrožení. Pod nádrží nadále platí na Bystřičce druhý stupeň. První stupeň povodňové aktivity je ráno na třech vodních tocích ve Zlínském kraji. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

Na Bystřičce nad nádrží evidovali hydrometeorologové dnes ráno hladinu na úrovni až 92 centimetrů, třetí stupeň je vyhlašován při 80 centimetrech. Hladina se už nezvyšuje a v 07:30 měla 91 centimetrů. Pod nádrží platí na Bystřičce druhý stupeň povodňové aktivity. Na Rožnovské Bečvě ve Valašském Meziříčí, Lutonince ve Vizovicích a Olšavě v Uherském Brodu je první stupeň povodňové aktivity, tedy bdělost.

Hladiny vodních toků se ve Zlínském kraji zvyšovaly i v sobotu a některé dosáhly druhého stupně povodňové aktivity. Ve Zlínském kraji nadále platí výstraha před vydatným deštěm a je vyhlášena povodňová bdělost. Na Vsetínsku má výstraha meteorologů vysokou prioritu.

Řeky v Libereckém kraji se přes noc většinou vrátily do normálu

Řeky v Libereckém kraji se přes noc většinou vrátily do normálu. Na druhém povodňovém stupni zůstává Smědá ve Višnové, první stupeň platí podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na Lužické Nise v Liberci. V kraji se ale znovu rozpršelo, i když jsou srážky výrazně slabší než v sobotu. Nejvíc napršelo přes noc v Bílém Potoce, kde meteorologická stanice naměřila necelých 28 litrů na metr čtvereční.

Podle starosty Frýdlantu Dana Ramzera (ODS) jsou už opět všechny silnice ve Frýdlantském výběžku průjezdné, byť někde je bahno nebo ulámané větve. "Ráno jsem projel komplet celou Višňovou od Vísky do Předlánců, všude se dá projet a je to bezpečné," řekl ČTK Ramzer.

S úklidem ani odstraňováním protipovodňových opatření se ale v regionu zatím nepočítá a také tým záchranné služby ve Višňové ještě zůstane. "To co se na nás valí od Polska se nám nelíbí. V Jizerských horách stále prší," řekl Ramzer. Všichni proto podle něj zatím zůstávají v pohotovosti. V 08:00 se znovu sejde ve Frýdlantu krizový štáb.

Velička na Hodonínsku dosáhla na třetí povodňový stupeň

Říčka Velička na Hodonínsku dosáhla v noci na dnešek ve Velké nad Veličkou a později i ve Strážnici na třetí povodňový stupeň, který značí ohrožení. Hladina už ale klesá. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. V postižených místech zasahují hasiči.

Velička dosáhla na profilu ve Velké nad Veličkou prvního povodňového stupně (bdělost) v sobotu v 15:50, druhého stupně (pohotovost) v 19:00. Třetího povodňového stupně řeka pak dosáhla ve 21:40, o hodinu později stoupla na nejvyšší úroveň 171 centimetrů, když třetí povodňový stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 140 centimetrů. Poté hladina už s výkyvy klesala, od 4:00 je říčka v místě na druhém stupni povodňové aktivity. Hasiči na twitteru uvedli, že v místě zasahuje 14 jednotek.

Třetí stupeň stále platí na profilu ve Strážnici, kde se hladina zvedla na první povodňový stupeň v sobotu v 18:50, na druhý pak v 21:30. Třetí stupeň povodňové aktivity říčka dosáhla o hodinu později. Nejvýše hladina vystoupala kolem dnešních 5:00, kdy dosáhla 344 centimetrů, když třetí povodňový stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 310 centimetrů.

Prvního povodňového stupně dnes ve 4:30 dosáhla i Litava v Brankovicích na Vyškovsku, v tomto případě je hladina stále na vzestupu. V 6:00 hladina dosahovala 137 centimetrů, první povodňový stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 130 centimetrů.

Pro Jihomoravský kraj stále platí výstraha hydrometeorologů před vydatným deštěm, a to do dnešního dopoledne. Je možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Na silnicích hrozí také snížená viditelnost a riziko aquaplaningu.

Hladiny některých řek v Moravskoslezském kraji během noci stouply

Hladiny některých řek v Moravskoslezském kraji během noci a dopoledne opět stouply. Dnes ve 12:00 platil druhý stupeň povodňové aktivity na pěti místech. Na dalších 17 místech hladiny dosáhly prvního stupně. ČTK to řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Druhý stupeň dnes ráno platil na Lubině ve Vlčovicích, Polančici v Polance nad Odrou, Stonávce v Hradišti, Odře v Koblově a Jičínce v Novém Jičíně. Na 17 místech hladiny řek vystoupaly na úroveň prvního stupně. Jde například o Odru ve Svinově a v Bohumíně, Stonávku v Hradišti nebo Olši v Dětmarovicích.

Podle předpovědi počasí má v regionu i nadále pršet. Neintenzivnější srážky se očekávají na Ostravsku, kde by do večera mělo spadnout až 40 milimetrů srážek. Méně pršet by mělo už v Jeseníkách i Beskydech. "Povodí je hodně nasycené. Intenzivnější srážky se mohou rychle projevit na stoupajících hladinách," řekla Vlčková.

Dodala, že podle vypracovaného modelu by se v některých místech hladiny řek měly dostat maximálně na druhý stupeň povodňové aktivity. Týká se to například řeky Olše a jejích přítoků. Například v Petrovicích u Karviné by se voda z řeky Petrůvky mohla vylít a ohrozit domy. "Zástavba může být ohrožena i vodou z Husího potoka u Hladkých Životic, kde se očekává až dvacetiletá voda," uvedla Vlčková.

V pohotovosti by podle ní měli být i lidé v chatové oblasti Vřesiny, kde se může vylít Porubka, a obyvatelé Proskovic či Staré Vsi, kde problémy může způsobit Košatka.

Na Jesenicku v noci opět vydatně pršelo a hladiny toků se zvýšily

V noci kvůli vydatnému dešti opět stouply hladiny některých vodních toků na Jesenicku a Přerovsku. Druhý stupeň povodňové aktivity, tedy pohotovost, platil ráno na Černém potoce v obci Velká Kraš a na Vidnavce ve Vidnavě na Jesenicku. Voda tam už ale klesla na první stupeň, který platí také na několik dalších vodních tocích. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu.

Hladina Černého potoka ve Velké Kraši v noci vystoupala až na 245 centimetrů. První stupeň je tam vyhlašován při 170 centimetrech, druhý při 210 centimetrech a třetí při 260 centimetrech. Od ranních hodin se už ale hladina snižuje. V 06:50 měla 220 centimetrů a v poledne 201 centimetrů.

Druhý stupeň platil ráno také na Vidnavce ve Vidnavě, jejíž hladina byla přesně na hranici 200 centimetrů, která znamená jeho vyhlášení. Nyní klesla na 184 centimetrů a platí první stupeň. První stupeň je i na Zlatém potoce ve Zlatých horách, Stříbrném potoce v Žulové a na Bělé v Mikulovicích.

Na Přerovsku je první stupeň na řece Bečvě v Teplicích a v Dluhonicích u Přerova. Hasiči zasahují v obci Ústí u Teplic nad Bečvou. "Provádějí evakuaci materiálu z prostor u fotbalového hřiště. Dále probíhá monitoring vodního toku," řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Radek Buryánek.

V Olomouckém kraji nadále platí výstava před vydatným deštěm a je vyhlášena povodňová bdělost. V severní části kraje, kde se hladiny vodních toků zvyšovaly i v sobotu, má výstraha meteorologů vysokou prioritu.

Labe v Kostelci nad Labem vystoupalo na 1. povodňový stupeň

Řeka Labe vystoupala dnes dopoledne v Kostelci nad Labem na Mělnicku na první stupeň povodňové aktivity. Řeka v 11:20 dosáhla na úroveň 520 centimetrů, což je hranice pro 1. SPA, vyplývá z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Druhý stupeň povodňové aktivity je na Mrlině ve Vestci na Nymbursku.

Mrlina ve Vestci je nyní na 200 centimetrech, od soboty stále stoupá. Hranice pro třetí povodňový stupeň je na 240 centimetrech. Počasí zvedlo řeky i v Mladé Boleslavi. Říčka Klenice od pátku vystoupala až na 105 centimetrů, poté mírně poklesla. Vyšší hladina je i v Jizeře.

Klenice se podle webových stránek magistrátu rozlila na louky v parku Štěpánka i pod Vančurovou ulicí. Situaci průběžně monitoruje městská policie.

Hasiči podle mluvčího Petra Svobody řešili během víkendu v kraji pouze jednotky případů čerpání vody například ze zatopených sklepů. Několikrát v souvislosti s počasím zasahovali u spadlých stromů. Situace je ale podle Svobody klidná, žádné domy rozvodněná řeka nezatopila.