V části Družby je opět zvýšená kontaminace, Transpetrol to popřel

Praha - Slovenský přepravce ropy Transpetrol popřel dnešní informace o kontaminaci ropy v ropovodu Družba, přeprava suroviny podle něj probíhá ve standardním režimu. Transpetrol to sdělil ČTK. Podle dřívějšího vyjádření českého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka byla naměřena zvýšená kontaminace na ukrajinsko-slovenských hranicích. Havlíček podotkl, že do Česka zatím proudí čistá ropa a potrvá ještě minimálně dva dny, než do ČR doteče všechna ropa před zjištěným znečištěním. Ve státních rezervách jsou podle něj ještě minimálně dvě třetiny kapacity ropy, což jsou zásoby zhruba na 60 dnů.

"Společnost Transpetrol se svými obchodními partnery analyzuje situaci a průběžné vyhodnocuje vzorky ropy. Vzhledem k tomu, že dosavadní vzorky neprokázaly kontaminaci ropy, pokračuje její přeprava ve standardním režimu," uvedl Transpetrol na dotaz ČTK.

Transpetrol také sdělil, že další informace ohledně přepravy ropy budou k dispozici v úterý.

"Je pravda, že na slovensko-ukrajinských hranicích je zvýšená kontaminace," uvedl Havlíček. Petrochemický holding Unipetrol podle něj nyní situaci vyhodnocuje. "Zatím je tam 'zbytková' ropa, ta čistá, která sem normálně jde a bez problémů by ještě minimálně dva dny měla jít. Teď je jenom otázka, aby se to vyřešilo na slovensko-ukrajinských hranicích," sdělil ministr. Ve středu se bude vědět, jak se bude situace vyvíjet dál, dodal.

Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr dnes ČTK řekl, že v šarži ropy pro Unipetrol se v kontrolním vzorku na Ukrajině objevil chlorid v mnohonásobně vyšším množství, než je pro rafinerii přípustné, firma proto přebírání této šarže ropy přerušila. Zda šlo o náhodu, podle něj ukážou další měření. "Na Slovensko a do Maďarska podle aktuálních informací ropa ropovodem Družba normálně teče," dodal.

Ropovod vedoucí z Ruska se v Bělorusku rozděluje na dvě větve. Severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Na konci dubna se do ropovodu Družba dostala ropa znečištěná organickými chloridy, které mohou poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz prostřednictvím tohoto ropovodu dočasně zastavily. Do Česka byl dovoz obnoven koncem května.

Mluvčí státního správce ropovodů Mero Radomíra Doležalová dnes ČTK řekla, že ropovod Družba je na území České republiky v provozu a přeprava se uskutečňuje podle potřeb odběratele - to jest Unipetrolu. "Jsme v kontaktu se (slovenskou) společností Transpetrol, ropovod Družba je v provozu i na slovenském území, kvalita ropy je trvale sledována," dodala.

Nová kontaminace ropy organickými chloridy byla minulou středu zjištěna také v severní části ropovodu vedoucí z Běloruska do Polska. Podle zpravodajského serveru RBC to oznámil ruský provozovatel ropovodů Transněfť. Dodávky ropy byly v tomto úseku přerušeny ve středu 19. června večer a opět obnoveny ve čtvrtek 20. června.