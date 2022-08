V části ČR od pátku vydatně pršelo, rozvodnily se některé menší toky

Praha - Po tropické první polovině týdne dorazily v pátek do Česka bouřky s vydatným deštěm. Na mnoha místech pršelo i dnes, zejména na Plzeňsku a v Praze a jejím okolí. Některé menší toky se tak rozvodnily, Klabava dosáhla odpoledne třetího - tedy nejvyššího - stupně povodňové aktivity. Na několika dalších místech byly přes den hlášeny druhé stupně. Meteorologové vydali proto několik výstrah. Hasiči zaznamenali od pátku desítky výjezdů, většinou šlo o popadané větve nebo zatopená místa. Hlavně na východě země by mělo pršet až do pondělního dopoledne.

Na Plzeňsku a Rokycansku platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před povodněmi do nedělního rána, v Praze a okolí do dnešní půlnoci. Právě v hlavním městě dnes vydatně pršelo, například na stanici Praha-Libuš spadlo za pět hodin přes 50 milimetrů srážek.

Dnes v 17:30 byla na třetím stupni pouze Klabava v Hrádku. V Rokycanech a v Nové Huti byla na prvním stupni. Říčka Klabava se při silnějších deštích často rychle zvedne. Druhý stupeň měl vpodvečer Holoubkovský potok v Rokycanech. Potok Botič pak byl na prvním stupni v Průhonicích a Jesenici u Prahy, kde se ale přes den dostal těsně pod třetí stupeň. První stupeň pak platil i na Skalici v Zadním Poříčí na Příbramsku.

Hasiči měli kvůli dešti v hlavním městě více než 50 výjezdů. Odčerpávali například vodu z podchodu pod nádražím Praha-Vršovice. Ve stanici byl kvůli tomu omezen provoz, několik spojů v ní nezastavovalo. Vodu hasiči čerpali také třeba z podchodu v Ukrajinské ulici nebo z garáží v Sámově ulici ve Vršovicích. Ve Středočeském kraji měli hasiči do dnešního rána kvůli dešti téměř 80 výjezdů.

Problémy byly na železnici. Voda zaplavila kolejiště ve stanici Mirošov na Rokycansku. Vlaky dočasně nahradily autobusy. U Nelahozevsi pak do kolejí spadl strom, což zkomplikovalo provoz na hlavní železniční trati z Prahy do Ústí nad Labem. Vlaky tam jezdily po jedné koleji a nabíraly zpoždění.

Déšť ovlivnil také sportovní soutěže. Golfový turnaj Czech Masters byl ve třetím kole přerušen kvůli podmáčenému hřišti. Akce ve středočeském Vysokém Újezdu se dohraje v neděli na 54 jamek. Kvůli nezpůsobilému terénu se nehrálo ani utkání čtvrtého kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Hradcem Králové. Zápas je přeložen na pondělí.

Pršet by mělo i v neděli, ovšem hlavně na východě země. Na Moravě a ve Slezsku budou až do pondělního dopoledne deště vydatné. Ojediněle by tam mohlo spadnout kolem 50 milimetrů srážek.

Vytrvalý déšť v Plzeňském kraji zvednul hladiny menších toků. Na říčce Klabavě v Hrádku na Rokycansku byl dnes vyhlášen i třetí stupeň povodňové aktivity, na Holoubkovském potoce je stále druhý. Klabava v Hrádku ale před 18:00 klesla na druhý stupeň. Ten platí nyní ještě na dalších dvou místech v Plzeňském kraji. Meteorologové vydali výstrahu před záplavami právě pro Rokycansko a Plzeňsko. Následně by se mohly zvedat i hladiny na spodních tocích řek, varují meteorologové. Kvůli dešti také hlavně na Rokycansku zasahují hasiči, zjistila ČTK.

Podle Ivo Bohmanna z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu spadlo v oblasti Brd v noci asi 70 milimetrů srážek. "Jak se bude vyvíjet počasí, stále modelujeme. V noci spadlo více srážek, než jaký byl odhad," řekl ČTK.

Říčka Klabava se při silnějších deštích často rychle zvedne. V současné době je na dvou místech, v Hrádku a Nové Huti na druhém stupni a v Rokycanech na první stupni povodňové aktivity. Podle odhadů ale bude její stav klesat. V Hrádku jen od 12:00 do 14:00 stoupla hladina Klabavy o 57 centimetrů a průtok se zdvojnásobil. Kolem 14:30 hladina vystoupala na 198 centimetrů, hranice pro vyhlášení třetího stupně je 190 centimetrů. Ostatní toky v Plzeňském kraji zatím zůstávají bez povodňového varování, ale zejména menší toky mají stoupající trend.

Kvůli dešti bylo dnes také zaplavené kolejiště ve stanici Mirošov na Rokycansku. Vlaky dočasně nahradily autobusy, uvedly České dráhy na svém webu.

Podle řídícího důstojníka plzeňských hasičů měli hasiči už řadu výjezdů v souvislosti s deštěm a zvedáním hladiny toků. "Někde se voda dostala do sklepů, takže pomáháme s čerpáním. Na některých místech se už začaly pytlovat protipovodňové bariéry ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. Nejvíce výjezdů je na Rokycansku. Zatím to sice není nic dramatického, ale situaci sledujeme," řekl ČTK. Během dnešního dne hasiči z Plzeňského kraje vyjížděli k bezmála 60 zásahům, které měly nějakou souvislost s deštěm, čerpali vodu ze sklepů, odstraňovali stromy a podobně.

Z větších měst nejvíce pohrozila velká voda v Rokycanech. Místostarosta Jan Šašek (ODS) na svém facebookovém profilu informoval, že povodňové orgány žádají občany o zabezpečení vlastního majetku ohroženého zvýšením hladin vodních toků, například vozidla poblíž vodních toků, zahradní nábytek a další odplavitelný materiál.

Podle předpovědi by srážky v Plzeňském kraji měly postupně slábnout a měnit se na přeháňky. Od neděle by se už nad západ Čech měl nasouvat výběžek vysokého tlaku. Pršet by mělo už mírně.