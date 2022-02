V části Česka ve čtvrtek a v pátek zřejmě stoupnou hladiny řek

Praha - V části Česka zřejmě ve čtvrtek a v pátek stoupnou po bouřkách hladiny řek na nejnižší povodňový stupeň. Týká se to severu a jihozápadu země. Ve výstraze to dnes oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nadále také platí ode dneška do noci na pátek pro celé Česko výstraha před silným větrem.

Ve čtvrtek zasáhnou podle meteorologů Česko bouřky s vydatnými srážkami. Hladiny řek se mohou následně místy zvednout na úroveň nejnižšího, prvního stupně povodňové aktivity. Při ní se podle ČHMÚ voda ještě nevylévá z břehů, ale může se například snížit stabilita stromů v podmáčené půdě.

Výstraha platí od čtvrtečních 09:00 do pátečních 06:00. Týká se okresů Český Krumlov, Prachatice a Strakonice na jihu Čech, Domažlice, Klatovy, Tachov, Karlovy Vary, Teplice, Most a Chomutov na západě Čech, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Náchod v severních Čechách, Ústí nad Orlicí na východě Čech a Šumperk a Bruntál na severu Moravy a ve Slezsku.

V platnosti nadále zůstává již dříve vydaná výstraha ČHMÚ před silným větrem. Už dnes večer může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů za hodinu a ve čtvrtek dokonce až 110 kilometrů za hodinu.