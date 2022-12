V části Česka sněží, platí výstraha, silnice jsou s opatrností sjízdné

Praha - Ve většině Česka v uplynulých hodinách sněžilo. Na severu a východě území platí výstraha, podle které by v těchto oblastech mohlo napadnout dnes až 20 centimetrů sněhu. Hrozí také tvorba sněhových jazyků. Řidiči by proto měli být opatrní, vyplatí se sledovat dopravní zpravodajství. Výrazné komplikace ale zatím sníh nezpůsobil, silnice jsou většinou s opatrností sjízdné, vyplývá ze zjištění ČTK.

Problémy při sněžení mohou mít zejména kamiony ve stoupáních. Policie kvůli tomu zavřela pro kamiony silnici z Ostravice k hranicím se Slovenskem. Stalo se tak tuto zimu poprvé. Silnice se nesmí solit, protože vede v blízkosti přehrady s pitnou vodou. V kopcích ale sníh působí často komplikace.

Opatrní by měli být řidiči v Libereckém kraji na hlavní silnici 65 směrem na Jablonec nad Nisou, v oblasti Rádla a Rychnova u Jablonce se na zhruba tříkilometrovém úseku tvoří sněhové jazyky. Také tam mohou mít problémy hlavně kamiony. Pozor by si měli dát motoristé i na silnici třetí třídy 2624 u obce Kvítkov na Českolipsku, kde je silnice pokrytá sněhem a náledím.

Před náledím varovali silničáři rovněž na Jesenicku. Pozor by si řidiči měli dát i ve vyšších nadmořských výškách v Železných horách, kde hrozí namrzající déšť se sněhem. Ujetý sníh s posypem je na některých silnicích v okolí Lanškrouna, na hlavní silnici I/11 ve směru od Červené Vody přes Červenovodské sedlo k vodárně je sníh rozbředlý.

Meteorologové sice odvolali výstrahu před sněžením v částech Zlínského a Moravskoslezského kraje, například na Kroměřížsku, Uherskohradišťsku, Novojičínsku či Opavsku, stále ale platí, že na většině východní a severní části Česka bude sněžit vydatně. Dnes může napadnout až 20 centimetrů, v pondělí ještě o pět centimetrů více. Dál se budou tvořit sněhové jazyky.

Sněžení potěšilo lyžaře, kterým se o víkendu otevřely skiareály ve většině českých hor. Na svahy v sobotu vyrazily tisíce lidí.

Královéhradecký kraj

Většina silnic byla ráno sjízdná se zvýšenou opatrností. Na nesolených horských silnicích v Krkonoších a Orlických horách byla ujetá vrstva sněhu, která byla místy zledovatělá. Ostatní silnice byly po chemickém ošetření většinou mokré, uvedli silničáři.

V Královéhradeckém kraji bylo ráno zataženo, místy slabé sněžení, teploty se pohybovaly těsně pod nulou, na horách bylo kolem minus šesti stupňů Celsia.

Meteorologové na dnešek pro Královéhradecký kraj předpovídají převážně zataženo, na většině území slabé sněžení nebo sněhové přeháňky, večer srážky místy. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus třemi stupni Celsia a nulou, na horách kolem minus osmi stupňů.

Liberecký a Ústecký kraj

Na severu Čech nasněžilo, v horských oblastech napadlo až pět centimetrů sněhu a místy se stále objevují sněhové přeháňky. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, podle dopravních informací leží i na hlavních tazích rozbředlý sníh, který může klouzat. Problémy mohou mít zejména kamiony ve stoupáních. Podle meteorologů je třeba se sněžením počítat po celý den, zejména v horských oblastech.

Opatrní by měli být řidiči v Libereckém kraji na hlavní silnici 65 směrem na Jablonec nad Nisou, v oblasti Rádla a Rychnova u Jablonce se na zhruba tříkilometrovém úseku tvoří sněhové jazyky, problémy tam mohou mít zejména kamiony. Pozor by si měli dát motoristé také na silnici třetí třídy 2624 u obce Kvítkov na Českolipsku, kde je silnice pokrytá sněhem a náledím.

Teploty v Libereckém a Ústeckém kraji se dnes ráno pohybují většinou od minus dvou do minus šesti stupňů Celsia, na Teplicku klesly teploty i k minus osmi. Většinou je oblačno až zataženo se sněhovými přeháňkami. Ubývání oblačnosti slibují meteorologové až k večeru.

Moravskoslezský kraj

Policie uzavřela v souvislosti se silným sněžením pro kamiony silnici z Ostravice k hranicím se Slovenskem. Na Třinecku kalamita není, silničáři upravili svou původní informaci. ČTK to dnes řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Ráno silničáři na svém webu uvedli, že na Třinecku vyhlásili kalamitní stav. Podle Rýdla ale jeden z dispečerů jen špatně vyhodnotil situaci. "Na Třinecku kalamita není. Sinice tam jsou všechny průjezdné," řekl. Hasiči v Moravskoslezském kraji ve spojení s počasím vyjížděli především k většímu množství stromů, které spadly na silnici.

V Moravskoslezském kraji jsou silnice sjízdné se zvýšenou patrností. Na komunikacích leží zbytky sněhu. Ve vyšších polohách je ujetá vrstva, vyplývá z dat, která ráno zveřejnilo ŘSD.

Pro kamiony a nákladní auta s přívěsem či návěsem silničáři a policisté tuto zimu poprvé uzavřeli silnici 1/56 v úseku Ostravice - Bílá. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, se nesmí solit, protože vede v blízkosti přehrady s pitnou vodou. V kopcích ale sníh působí často komplikace.

Komunikace první třídy v kraji jsou po chemickém ošetření mokré, jsou na nich zbytky sněhu. Ve vyšších polohách Beskyd a Jeseníků na silnicích leží ujetá, místy až třícentimetrová vrstva sněhu.

Hasiči v Moravskoslezském kraji ve spojení s počasím vyjížděli především k většímu množství stromů, které spadly na silnici. "Od začátku sněžení v sobotu večer dosud evidujeme dvě desítky událostí. Všechny se obešly bez zranění a bez větších škod," řekl ČTK mluvčí hasičů Jakub Kozák. Hasiči zasahovali i u nehody sypače v Pusté Polomi na Opavsku. Vůz sjel ze silnice do příkopu. Těžká technika jej musela dostat zpět na komunikaci.

Meteorologové odvolali výstrahu před sněžením v částech Zlínského a Moravskoslezského kraje. Týká se to například Kroměřížska, Uherskohradišťska, Novojičínska či Opavska. Stále ale platí, že na většině východní a severní části Česka bude sněžit vydatně, hrozí také tvorba sněhových jazyků.

Olomoucký kraj

Na Šumpersku leží dnes ráno na silnicích první třídy zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, vozovky jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích nižších tříd ve vyšších polohách je v úsecích, které se udržují posypem, slabá ujetá vrstva sněhu. Podobně je tomu na Jesenicku, kde také hrozí náledí, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Olomoucku jsou vozovky holé, místy mokré nebo vlhké, na Přerovsku a Prostějovsku jsou silnice holé a sjízdné bez omezení.

V kraji je dnes ráno zataženo, sněží místy v severních částech kraje, teploty se pohybují od minus pěti do jednoho stupně Celsia. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v kraji zataženo až oblačno, na většině území by mělo občasně sněžit, v severních částech vydatněji. Napadnout by mohlo do deseti centimetrů sněhu, na návětří hor až 15 centimetrů a místy by se mohly tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma až jedním stupněm Celsia, na horách od minus osmi do minus čtyř stupňů.

Pardubický kraj

Na silnicích ve vyšších nadmořských výškách v Železných horách hrozí namrzající déšť se sněhem. Ujetý sníh s posypem je na některých silnicích v okolí Lanškrouna. S rozbředlým sněhem by měli počítat řidiči na hlavní silnici I/11 ve směru od Červené Vody, přes Červenovodské sedlo k vodárně. Většina silnic v Pardubickém kraji je sjízdná se zvýšenou opatrností, uvedli silničáři.

V Pardubickém kraji bylo ráno zataženo, místy slabé sněžení. Teploty se pohybovaly od minus tří stupňů Celsia do nuly, na horách bylo kolem minus pěti stupňů.

Přes den by mělo být podle meteorologů převážně zataženo, na většině území slabé sněžení nebo sněhové přeháňky, večer srážky místy. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus třemi stupni Celsia po nulu, na horách mezi minus osmi až minus pěti stupni.

Středočeský kraj

Některé silnice, například na Příbramsku, Berounsku a Benešovsku, jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy jsou většinou mokré po chemickém ošetření, avšak kvůli sněhovým přeháňkám, které snižují i viditelnost, by řidiči měli být opatrní. Dálnice D10 je u Mladé Boleslavi sjízdná se zvýšenou opatrností, vyplývá z informačního webu Ředitelství silnic a dálnic.

Řidiči by měli být obezřetní na silnicích nižších tříd na Příbramsku, Rakovnicku, Benešovsku a v okrese Praha-západ. Některé z nich jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Teploty ve středních Čechách jsou nyní od minus šesti do minus jednoho stupně Celsia. V některých částech regionu jsou sněhové přeháňky. Na většině území ČR bude podle výstrahy meteorologů od jihovýchodu sněžit, podle aktuálních informací ve středních Čechách nemá napadnout větší množství sněhu.

Kraj Vysočina

Silnice jsou kvůli sněžení sjízdné s opatrností. Počasí však zatím nepůsobí v dopravě žádné výraznější komplikace. ČTK to řekl dispečer krajské správy a údržby Aleš Hubený.

"Tím, jak mrzne, se sníh na silnicích tolik nedrží a snadněji jej můžeme odstranit. Ale údržbu jsme museli udělat prakticky po celém kraji a nadále ošetřujeme silnice II. a III. třídy. Nemáme žádné informace o tom, že by někde vznikaly v dopravě nějaké problémy," řekl Hubený. Situaci prospívá i fakt, že provoz v neděli po ránu nebývá tak intenzivní.

Teploty se na většině míst na Vysočině po ránu drží pod bodem mrazu. Především ve východní části kraje sněží. Podle předpovědi bude dnes zataženo. Sněžení postupně opět zasáhne celý kraj, někde může být i intenzivnější a ustávat začne asi až k večeru. Teploty budou po celý den v rozmezí minus jedna až minus čtyři stupně Celsia.

Zlínský kraj

Na silnicích na Vsetínsku leží dnes ráno nová vrstva sněhu, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. V regionu sněží, silničáři průběžně silnice udržují pluhováním i posypem. Řidiči musí být opatrní na silnicích všech tříd, na vozovkách první třídy místy leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, hrozí také námraza a náledí, vyplývá z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Sněží také v dalších částech Zlínského kraje. Na Zlínsku jsou hlavní tahy sjízdné bez omezení, na silnicích nižších tříd se zvýšenou opatrností. Na silnicích jsou rozbředlé zbytky sněhu.

V kraji bylo dnes ráno zataženo, teploty se pohybovaly od minus tří do jednoho stupně Celsia. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji sněžit, na horách místy i vydatně. Napadnout by mělo místy kolem deseti centimetrů sněhu, zejména v Beskydech. Ve vyšších polohách by se mohly tvořit sněhové jazyky. Odpoledne a večer by srážky měly slábnout. Teploty by měly být od minus tří do nuly. Meteorologové dříve varovali před vydatným sněžením, které by mělo přijít dnes a v pondělí.