V části Česka se mohou objevit sněhové jazyky

Praha - V části Česka se mohou v nejbližších dnech objevit sněhové jazyky. Pozor si musí řidiči dát hlavně ve vyšších polohách. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Už dříve meteorologové varovali před tím, že o víkendu se zřejmě objeví silné mrazy, náledí i sněžení.

Ode dneška až do noci na neděli bude podle ČHMÚ v menší části země sněžit. Největší sněhovou pokrývku očekávají v nejsevernějších oblastech Olomouckého a Moravskoslezského kraje, kde může napadnout až 30 centimetrů sněhu. Kolem 20 centimetrů by mohlo napadnout na východě Moravskoslezského kraje a v okolí Rožnova pod Radhoštěm ve Zlínském kraji a do deseti centimetrů v Jihočeském kraji a jižní části Plzeňského kraje.

V Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji se pak mohou ve vyšších polohách - nad 600 metrů nadmořské výšky - vyskytnout sněhové jazyky. Výstraha před nimi platí ode dneška do nedělních 10:00.

Pro všechny kraje také stále platí od dnešního večera do nedělního rána už dříve vyhlášená výstraha ČHMÚ před náledím. Ústav již dříve varoval i před mrazem, který v nížinách po celé zemi zasáhne ve vegetačním období ovocné stromy. Výstraha před mrazem platí rovněž od dnešního večera až do pondělních 11:00. "Nejmrazivější ráno se očekává v pondělí 4. dubna s minimálními teplotami minus dva až minus šest stupňů Celsia, při malé oblačnosti a sněhové pokrývce kolem minus devíti stupňů," oznámili meteorologové.