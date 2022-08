V části Česka padly teplotní rekordy, bylo až 34,5 stupně

Praha - V části Česka dnes padly teplotní rekordy. Překonány byly na 20 ze 160 meteorologických stanic měřících 30 a více let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, a to 34,5 stupně Celsia. ČTK to řekli pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V Doksanech dnešní teplota vyrovnala dosavadní rekord pro 17. srpen, který pocházel z roku 1974. Tamní stanice zaznamenává teploty 71 let. Druhá nejvyšší dnešní teplota byla naměřena v Dyjákovicích na Znojemsku, kde dosáhla 34,4 stupně. Překonala tak předchozí rekord z roku 2000, který byl o 1,2 stupně nižší. Dyjákovická stanice měří teploty přesně 30 let.

Ve čtvrtek bude podle předpovědi ČHMÚ zřejmě ještě tepleji než dnes. Teploty mohou dosáhnout 35 stupňů. Ústav v dnes zveřejněné výstraze varoval, že odpoledne teploty překročí 34 stupňů hlavně ve středních Čechách, Polabí a na jižní a střední Moravě.

Kvůli vedru hrozí přehřátí a dehydratace. ČHMÚ proto lidem doporučuje více pít, především neslazené nealkoholické nápoje a minerální vody. Lidé by také měli kolem poledne a odpoledne omezit tělesnou zátěž a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci či v zaparkovaných autech.