Brno - V městské části Brno-střed hrozí rozpad koalice ODS, KDU-ČSL a ANO kvůli policejní razii na radnici z minulého týdne. Novinářům to řekl starosta Vojtěch Mencl (ODS). Po zásahu skončil ve vazbě radní pro investice Jiří Švachula (ANO) a vedoucí odboru investic Petr Liškutin (ANO), který je místostarostou Brna-Ivanovic. Ivanovické ANO vyzve Liškutina ke složení mandátu. Radnice centrální části bude podle Mencla hledat za Liškutina nového člověka. Také chce vyčíslit objem zakázek, kterých by se mohly týkat nekalé praktiky. V trestním řízení se radnice připojí v roli poškozeného. Prověří také investiční zakázky.

Policie zasahovala na radnici od čtvrtečního do sobotního rána. Devět lidí viní z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Pět lidí je ve vazbě, kromě Liškutina a Švachuly jsou to podnikatelé ve stavebnictví a realitách, a to Petr Kalášek, Pavel Ovčarčin a Lubomír Smolka. Další čtyři budou stíhaní na svobodě, dva z nich spolupracují. Hrozí jim 10,5 až 16 let vězení. Přitěžuje jim účast v organizované skupině, která jim sazbu zvedá.

Podle Mencla nebude stačit, aby hnutí ANO vyměnilo v radě člověka za člověka, ale bude to chtít hlubší zásah. Více ale neuvedl a odkázal na dnešní večerní koaliční jednání. Doplnil, že v případě rozpadu koalice je ve hře více variant. V opozici jsou Zelení, Piráti, Žít Brno a SPD.

O osudu Švachuly a o celé situaci bude dnes večer jednat městská i krajská organizace hnutí ANO. Předseda hnutí Andrej Babiš vyzval, aby Švachula skončil v dozorčí radě státního podniku ČD Cargo. České dráhy ho následně z funkce odvolaly.

O pozici vedoucího odboru investic Brna-středu přijde nejspíš i Liškutin. Zatím po něm funkci převzal tajemník Brna-středu Petr Štika. Podle mluvčí úřadu Kateřiny Dobešové ale lze pracovní poměr s člověkem, který nebyl odsouzený, rozvázat jen dohodou. Situace se bude řešit s ohledem na vývoj případu, podle Mencla se ale bude hledat za Liškutina náhrada.

I ivanovické ANO Liškutina přes právníka vyzve, aby složil mandát zastupitele. Podle člena ivanovické organizace Jiřího Faltýnka, syna místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, musí místostarosta pracovat, ale u Liškutina není jasné, jak dlouho bude ve vazbě. Nahradit by ho měl Olin Uvarov, který je prvním náhradníkem.

Bývalý starosta Brna-středu a nynější místostarosta Martin Landa (dříve Žít Brno, nyní za ANO), dnes ČTK řekl, že si za doby jeho starostování nevšiml ničeho podezřelého v investičních zakázkách. Obvinění policie ale považuje za závažné. Podle něj radnice v minulém volebním období zavedla opatření, aby se zmenšil prostor pro možné nekalosti. Proto ho zásah policie zaskočil.

Policie zasahovala minulý týden na více místech. Kromě radnice Brna-středu nebo u Švachuly doma to bylo také na antimonopolním úřadu nebo v sídle firmy Kapsch, která provozuje mýtný systém, ale nevyhrála už výběrové řízení na jeho pokračování. V této souvislosti se skloňovalo jméno místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, který jednal se zástupci firmy Kapsch a také předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. Server iDNES.cz dnes také přišel s tím, že Faltýnkův syn Jiří získal levně dům od podnikatele Ivana Trunečky, který je jedním z obviněných při policejní razii z minulého týdne v Brně. Podle serveru Trunečkovy společnosti dostaly stamilionové zakázky od firmy Teplárny Brno, kde byl Faltýnek mladší členem představenstva a poté dozorčí rady. Faltýnek odmítá, že by zakázky ovlivňoval.