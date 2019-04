Cannes - Na letošním 72. ročníku filmového festivalu v Cannes budou o Zlatou palmu soutěžit mimo jiné nové snímky Pedra Almodóvara, Terrence Malicka, bratří Dardenneových či Kena Loache. Na tiskové konferenci to oznámili pořadatelé. Celkem bylo do hlavní soutěže vybráno 19 filmů, přičemž ten zahajovací je znám už delší dobu. Bude jím komediální horor The Dead Don´t Die (Mrtví neumírají), v němž kromě známých hollywoodských hvězd jako je Bill Murray či Tilda Swintonová hrají i zpěváci Tom Waits a Iggy Pop.

Festival v Cannes, jedna z nejdůležitějších mezinárodních filmových přehlídek, se letos bude konat od 14. do 25. května.

Soutěžní filmy novinářům představil umělecký ředitel festivalu Thierry Frémaux. Mezi uchazeči o filmové ceny je řada známých jmen a vítězů předchozích ročníků. Například Brit Ken Loach, který Zlatou palmu naposledy získal za film Já, Daniel Blake v roce 2016, bude tentokrát soutěžit se snímkem Sorry We Missed You. Španěl Pedro Almodóvar, který byl před dvěma lety v Cannes předsedou poroty, pořadatele přesvědčil dramatem Dolor y gloria (Bolest a sláva), v němž hlavní role ztvárnili Antonio Banderas a Penélope Cruzová.

Do hlavní soutěže v Cannes se vrací i tvůrčí dvojice belgických režisérů, bratři Jean-Pierre a Luc Dardenneovi. Ti mají doma už dvě Zlaté palmy, a to za filmy Rosetta (1999) a Dítě (2005); tentokrát představí snímek Le jeune Ahmed (Mladý Ahmed), který sleduje příběh radikalizace muslimského teenagera. Američan Terrence Malick, který zvítězil v roce 2011 s filmem Strom života, bude mít v soutěži snímek A Hidden Life (Skrytý život).

Soutěž však dá příležitost i méně známým filmařům, z nichž někteří se budou o Zlatou palmu ucházet poprvé. Týká se to například rakouské režisérky Jessiky Hausnerové, která zaujala svým sci-fi dramatem Little Joe (Malý Joe), či francouzské filmařky Justine Trietové a jejího filmu Sibyl. Rumunskou kinematografii bude zastupovat režisér Corneliu Porumboiu a jeho nový film La Gomera.