V Cannes letos budou soutěžit filmy bratrů Dardenneových či Rusa Serebrennikova

Cannes - Pořadatelé mezinárodního filmového festivalu v Cannes letos do soutěže vybrali například nové snímky švédského režiséra Rubena Östlunda, bratří Dardenneových nebo Rusa Kirilla Serebrennikova, který je známým kritikem prezidenta Vladimira Putina a žije mimo Rusko. Na tiskové konferenci to oznámil šéf filmové přehlídky Thierry Frémaux. Festival, který letos vstoupí do 75. ročníku, začne 17. května.

Zahajovacím snímkem festivalu bude nový počin francouzského tvůrce Michela Hazanaviciuse, který v roce 2012 získal Oscara za svůj černobílý film Umělec.

V hlavní soutěži bude o Zlatou palmu usilovat 18 filmů, jejichž autoři se většinou na festival vracejí už po několikáté a často získali ceny v předchozích letech. To je příklad Američana Jamese Graye, jehož snímky Temná zákoutí, Noc patří nám, Milenci a Imigrant v Cannes soutěžily v letech 2000, 2007, 2008 a 2013. Tentokrát pořadatelé do výběru zařadili jeho nový film Armageddon Time, v němž hrají Anthony Hopkins či Anne Hathawayová.

Švéd Ruben Östlund, který si v roce 2017 odvezl z Cannes Zlatou palmu za snímek Čtverec, letos soutěží se snímkem Triangle of Sadness (Trojúhelník smutku). Belgická režisérská a bratrská dvojice Jean-Pierre a Luc Dardenneovi, kteří v Cannes dosáhli na Zlatou palmu se snímky Rosetta (1999) a Dítě (2005), vstoupí do soutěže se snímkem Tori and Lokita, jenž vypráví příběh dvou malých uprchlíků. Rumun Cristiano Mungiu, který dostal Zlatou palmu v roce 2007 za film 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny, tentokrát přiveze drama RMN.

V hlavní soutěži se dále objeví i filmy Američanky Kelly Reichardtové, Kanaďana Davida Cronenberga, Francouze Arnauda Desplechina, Švéda Tarika Saleha či Italky Valerie Bruniové Tedeschiové. Korejec Pak Čhan-uk se vrací do Cannes s novým filmem poprvé od roku 2016, kdy soutěžil se snímkem Komorná. Držitel Zlaté palmy z roku 2018, Japonec Hirokazu Kore'eda, přiveze drama Broker o dětech odložených do babyboxu.

Ruský tvůrce Kirill Serebrennikov, který po několika letech zákazu vycestovat z vlasti Rusko ještě před invazí na Ukrajinu opustil a žije v Berlíně, také není v soutěžní sekci festivalu v Cannes nováčkem. Dvaapadesátiletý filmař soutěžil už v letech 2018 a 2021 se snímky Léto a U Petrovových řádí chřipka, letos uspěl s filmem, který vypráví o manželce hudebního skladatele Petra Iljiče Čajkovského.

Vedení festivalu začátkem března oznámilo, že letos kvůli válce na Ukrajině zakáže účast ruským filmovým delegacím. Výjimkou měli podle něj být tvůrci, kteří se otevřeně a kriticky postaví Putinově režimu. Serebrennikov, který byl v Rusku odsouzen za zpronevěru v procesu, jejž označil za zmanipulovaný, a který strávil více než rok v domácím vězení, tuto podmínku podle festivalu splňuje.

V sekci Un certain regard určené pro začínající filmaře se utká 15 snímků, jedním z nich bude film Butterfly Vision debutujícího ukrajinského režiséra Maksyma Nakonečného, který vznikl v české koprodukci.