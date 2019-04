Praha - Francouzský festival v Cannes bude mít letos v soutěži českou účast. V sekci Cinéfondation uvede studentský film Sto dvacet osm tisíc, který už získal na Českých lvech cenu za nejlepší studentský film. Pořadatelé dnes seznam filmů uvedli na webu festivalu, který se koná od 14. do 25. května. Režisérem a scenáristou čtvrthodinové sociální sondy je student pražské Filmové a televizní fakulty (FAMU) Ondřej Erban.

Snímek divákům přibližuje pocity lidí v exekuci, ale i exekutorů. "Nechtěl jsem vyprávět příběh, ale zprostředkovat prožitek, který v divácích zůstane a třeba změní jejich pohled na dané téma," řekl Erban serveru Aktuálně.cz.

Erbanův film stojí podle serveru na přesvědčivém vedení herců a na stupňování napětí v malém prostoru bytu, kde se mladá matka samoživitelka snaží vypořádat se vpádem "vetřelců" a s faktem, že jim zákon umožňuje činit v jejím bytě takřka cokoli, píše web.

Inspiraci ke snímku našel Erban v dokumentu Exekuce, v němž si režisérka Andrea Culková v jeden moment natáčí exekutory ve vlastním bytě. "Pro mě to byl silný zážitek, to téma se poprvé zhmotnilo do prožitku jednotlivce. Nemohl jsem to vyhnat z hlavy a snažil jsem se svým filmem zprostředkovat podobný zážitek dalším lidem," dodal. Míní, že jedna konkrétní situace dovede v divácích vzbudit více empatie než hromady fakt a čísel o počtu exekucí či stovky anonymních osudů.

Pražskou FAMU reprezentovala v Cannes tvorba studentů již v minulosti. Například v roce 2015 postoupil do prestižní soutěže v sekci Cinéfondation krátký film Retriever.