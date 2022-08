V Č. Švýcarsku je klid, drony objevily tři žhavá místa, doutnal jeden pařez

Hřensko (Děčínsko) - Z národního parku České Švýcarsko odjely ráno poslední hasičské odřady. Na místě zůstává zhruba 40 profesionálních hasičů na prozatímní hasičské stanici a také 72 hasičů z 22 dobrovolných jednotek, které si nasmlouvala správa národního parku. ČTK to řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Marvan. Noc byla podle něj klidná, drony objevily tři místa se zvýšenou teplotou v okolí Pravčické brány a Kozího hřbetu, během dne hasili v oblasti Pravčické brány i doutnající pařez.

"Ta místa jsme ošetřili, jsou to drobná ohniska, kde byla zvýšená teplota, ta se odkopala a prolila vodou, jinak je tu klid," doplnil Marvan. Dohlídky vykonávané dobrovolnými jednotkami ve spolupráci s revírníky národního parku probíhaly podle Marvana pravidelně. Objevená ohniska typu doutnajícího pařezu byla důkladně likvidována. Profesionální jednotky koordinovaly činnost hlavně nad stěnami u Pravčické brány kvůli bezpečnosti. "Do oblasti Pravčické brány bylo z důvodu prevence uskutečněno několik shozů vody německými vrtulníky," doplnil Marvan.

Na místě podle Marvana operuje šest profesionálních hasičských jednotek, tři jsou z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a další tři ze školicích zařízení HZS, dohromady jde o 40 hasičů. "Zatím tady zůstanou," řekl. Jednotky HZS ze školicích středisek měly dnes podle něj na starosti především dopravu vody v hadicovém vedení na vytipovaná místa. I když je požár uhašený, může se oheň na některých místech znovu objevit, protože se může šířit kořenovým systémem, předběžně se proto počítá s tím, že prozatímní jednotka bude v národním parku do konce srpna.

Požár v národním parku hasiči v pátek po 20 dnech dohasili a poslední lokalitu předali správě národního parku. Dnes pokračuje fáze takzvané technologické pomoci, kterou koordinuje štáb Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Hasičům by podle Marvana pomohl déšť, ale ani dnes v oblasti nepršelo. Po 09:00 se začali do svých domů i rekreačních objektů vracet lidé z evakuovaných částí Hřenska a osad Mezná a Mezní Louky. Pro turisty zůstává tato část národního parku zavřená.

Průjezdná je znovu od rána silnice 62 do Hřenska, dál do Německa na Bad Schandau ale motoristé neprojedou. "Od 09:00 to mělo být průjezdné, ale Němci tam mají těžkou techniku, která brání v provozu na silnici, takže než to odklidí, tak ta německá strana otevřená není, a předpokládá se, že dnes ještě nebude," řekla ČTK policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Nejrozsáhlejší lesní požár v České republice se rozhořel v neděli 24. července. Do jeho likvidace se zapojilo na 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Na pomoc přiletěly speciální letouny z Itálie, hasicí letadla ze Švédska, vrtulníky vyslalo na pomoc Polsko, Slovensko a také sousední Německo. Tři letadla Antonov poskytla letecká hasicí služba. Do hasebních prací se zapojila i armáda a významně se na zásahu podílela policie, která koordinovala pohyb letecké techniky. Příčinu požáru policie vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti.

Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka budou dál požářiště monitorovat také drony s termokamerami. Podle Marvana se na něm od středy bude podílet i armáda. Vrtulníky, které se na boji s ohněm podílely, v pátek odletěly, ještě odpoledne ale nabíraly vodu z Labe a prolévaly půdu nad Hřenskem. Ohniska je podle Vlčka důležité hlídat a případně včas zasáhnout. Helikoptéry se tak mohou v případě potřeby do oblasti vrátit do 30 minut.