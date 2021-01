V Č. Budějovicích zahájilo provoz vakcinační centrum

České Budějovice - Vakcinační centrum v Českých Budějovicích dnes ráno zahájilo očkování seniorů proti koronaviru. Je to první zařízení tohoto druhu, které je v kraji v provozu. Očkování veřejnosti na Českobudějovicku bude ode dneška poskytovat už jen velkokapacitní vakcinační centrum.

"Jsem rád, že se nám podařilo realizovat toto centrum v krátkém čase a že si tady můžeme vše vyzkoušet i v menší zátěži. Tahle centra musí být na jihu Čech připravena hlavně na období, kdy bude dostatek vakcín a bude třeba rychle očkovat. A na to my připraveni i díky budějovickému OČKU budeme," řekl ČTK jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Doposud očkování proti koronaviru v Českých Budějovicích poskytovala ve svém areálu nemocnice. Nyní se vše přesunulo do vakcinačního centra. Jeho provoz zajišťuje nemocnice.

Jihočeský kraj dostal od vlády asi 3500 dávek vakcín. Českobudějovické očkovací centrum, které vzniklo v areálu Výstaviště, jich z toho má k dispozici přibližně osm stovek. Očkování nyní podstupují senioři ve věku nad 80 let.

Kuba uvedl, že v nejbližší době začnou fungovat velkokapacitní vakcinační centra i v dalších okresních městech na jihu Čech. V době největšího náporu by měly očkovat stovky lidí denně, řekl dříve hejtman.

V jižních Čechách se kumulativně od začátku pandemie loni na jaře prokázala nemoc u 50.167 lidí. Vyléčených je 41.996. Od loňského března v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo v kraji 813 lidí.