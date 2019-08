V Č. Budějovicích začal agrosalon Země živitelka

České Budějovice - Stovky návštěvníků vyrazily na mezinárodní agrosalon Země živitelka hned po zahájení výstavy. Největší tuzemská přehlídka zemědělské techniky, produktů i živočichů začala na Výstavišti v Českých Budějovicích dnes v 9:00. Na agrosalonu, který potrvá do úterý 27. srpna, se představí téměř šest stovek vystavovatelů.

Země živitelku dnes navštíví i prezident Miloš Zeman a ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Letošní podtitul agrosalonu je Výzvy českého zemědělství. "Více bude zaznívat aspekt environmentálního vztahu k zemědělství. Je to vztah k půdě, vodě, lesům, krajině, ve které žijeme," řekl předseda představenstva společnosti Výstaviště Mojmír Severin. Dodal, že s ohledem na to jsou koncipované některé odborné části programu. Například konference České zemědělství po roce 2020, nebo konference s názvem Voda ve 21. století, které se zúčastní i experti z Izraele. "To je světová špička v oblasti hospodaření s vodou," uvedl Severin.

Vystavovatelé během agrosalonu obsadí přibližně 15 hektarů areálu. Představí se zástupci z České republiky, z několika evropských zemí, nebo Japonska, Spojených států amerických a Brazílie. Agrosalon každoročně navštíví více než 100.000 lidí.