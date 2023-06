V Č. Budějovicích vznikne národní hala pro míčové sporty za 1,3 miliardy Kč

České Budějovice - V Českých Budějovicích vznikne národní hala pro míčové sporty. Bude v areálu výstaviště, vzniknou i parkovací domy a kongresový hotel. Odhad nákladů je 1,3 miliardy korun. Hala by měla být hotová začátkem roku 2028, řekli dnes novinářům v Českých Budějovicích premiér Petr Fiala a jihočeský hejtman Martin Kuba (oba ODS).

"České Budějovice o halu dlouhodobě usilovaly. V Českých Budějovicích má kvalitní historii volejbalový klub Jihostroje a máme tady výstaviště, které je nevyužitým potenciálem. Vypíšeme světovou architektonickou soutěž," řekl Kuba. Kraj a město České Budějovice budou investory haly, výstaviště by mělo zaplatit parkovací domy. Město a kraj počítají s tím, že také požádají o peníze z Národní sportovní agentury.

Fiala řekl, že hala bude multifunkční a že důležité je také její provozní financování. V hale by se podle něj mělo stále něco dít. "Ten projekt mi připadá velmi promyšlený a kvalitní. Výrazně by pomohl zkvalitnit život v Českých Budějovicích a výrazně oživit tento prostor. Bude to projekt, ve kterém se může dobře projevit spolupráce státu, kraje a města," řekl premiér.

Výstaviště České Budějovice skončilo loni ve ztrátě 7,9 milionu Kč. Předloni bylo v zisku 10,8 milionu. Tržby loni meziročně stouply o 30,5 procenta na 84,6 milionu Kč. Byly tak o něco vyšší než v posledním předpandemickém roce 2019. Národní zemědělské muzeum loni ukončilo záměr stavět v areálu nové budovy. Vyplývá to z výroční zprávy firmy. Za ztrátu mohou koronavirová omezení i zdražení vstupů kvůli vysoké inflaci, sdělil ČTK předseda představenstva výstaviště Mojmír Severin.

Největší akcí, kterou výstaviště pořádá, je agrosalon Země živitelka. Loni ho navštívilo 114.501 lidí. Areál výstaviště zabírá 25 hektarů, výstavní plocha pavilonů je 6000 metrů čtverečních. Zakladatelem výstaviště, které zaměstnává 35 lidí, je Pozemkový fond ČR. Jediným akcionářem je Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF), v němž sto procent akcií vlastní Česká republika. Práva jediného akcionáře ve fondu zajišťuje ministerstvo zemědělství.