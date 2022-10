V Č. Budějovicích stojí vraky aut z válečného konfliktu na Ukrajině

České Budějovice - Tři automobilové vraky poničené válkou na Ukrajině mohou ode dneška vidět lidé na českobudějovické Lannově třídě. Putovní výstava má poukázat na hrůzy konfliktu. Osobní auta pocházejí z Irpině, který leží poblíž Kyjeva. ČTK to řekl ředitel jihočeské pobočky Paměti Národa Tomáš Trantina.

Všechny tři vozy zničila raketová střela. "V autech nikdo neumřel. Připadalo by nám nevhodné vystavovat vozy, v nichž by někdo zahynul, protože pak se jedná o pietní místo, které by nemělo někde putovat po světě," řekl Trantina.

Auta stojí na Lannově třídě v blízkosti vlakového nádraží. U každého vozu je tlačítko, pomocí něhož si mohou lidé poslechnout audionahrávku s příběhem majitelů vozu. "Chceme sem přitáhnout kousek války, aby si všichni uvědomili, že se jedná o fatální konflikt, při kterém si agresor nevybírá, koho zasáhne. A je třeba si uvědomit, že válka velkou měrou dopadá i na nevinné civilisty," řekl Trantina.

Projekt navazuje na instalaci vraků na pražském Mariánském náměstí, kde si lidé mohli auta prohlédnout v minulých dnech. V Českých Budějovicích budou vraky k vidění minimálně do 6. listopadu a podle Tratiny není vyloučeno, že ještě o několik dní déle. Následně se vrátí do Prahy a odtud pak poputují do dalších českých měst.

Město Irpiň se stalo jedním ze symbolů války na Ukrajině. Rusové tam zničili most, který spojuje Irpiň, Buču, Hostomel a Vorzel s Kyjevem. Záběry zoufalých Ukrajinců, kteří se přes zničený most snažili uprchnout před boji do většího bezpečí na druhý břeh, na konci února obletěly svět. Pod strukturou mostu, jenž byl podle dřívějších zpráv stanice BBC v prvních dnech ruské vojenské agrese vyhozen do vzduchu ve snaze zastavit postup invazních jednotek na Kyjev, se tísnilo množství lidí. Ti poté přes provizorně položené desky překračovali řeku Irpiň.