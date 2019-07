V Č. Budějovicích dnes meteorologové naměřili 34,8 stupně Celsia

České Budějovice - Jihočeský kraj zažil další den s extrémně vysokými teplotami. Nejvyšší hodnotu naměřili meteorologové v Českých Budějovicích, kde bylo 34,8 stupně Celsia. Byl tak překonán rekord stanice z roku 1994, tehdy rtuť ukázala 33,1 stupně Celsia. ČTK to řekl Václav Kubišta z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Teplotní rekordy dnes rovněž zaznamenaly stanice v Kocelovicích na Strakonicku a v Třeboni na Jindřichohradecku. Na obou místech bylo shodně rovných 34 stupňů. Kocelovice tak překonaly rekord z roku 1962, kdy teploměr ukázal 32,9 stupně Celsia. V Třeboni přepsali nejvyšší hodnotu z roku 1953.

Podle Kubišty dneškem extrémní hodnoty na pár dní skončily. "V sobotu očekáváme teploty do 30 stupňů a hlavně přeháňky, bouřky a někde i kroupy. Budou to ale lokální události," uvedl. Podobný charakter bude mít počasí i v neděli. Na začátku příštího týdne pak mají přeháňky ubývat a teploty se budou v pondělí pohybovat v rozmezí od 22 do 24 stupňů Celsia.