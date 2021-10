V bývalé Mosilaně vystaví modeláři naposled před demolicí železniční modely

Brno - V areálu bývalé Mosilany v Křenové ulici v Brně uvidí zájemci poslední velkou výstavu Klubu železničních modelářů Brno. Budovy brzy čeká demolice, případně najdou jiné využití. Zatímco modeláři hledají nové působiště, nabídnou od čtvrtka do neděle návštěvníkům v provozu 45 vlakových souprav na kolejišti ve tvaru L, které je dlouhé v jedné části 13 a ve druhé šest metrů. Zájemci si budou moct vyzkoušet i řízení počítačem, řekl ČTK předseda klubu Jiří Veselý.

Výstava je několikatýdenní, přičemž každý týden jezdí jiné vlaky. "Minulý týden jezdila pára, tento týden budeme mít páru a motorové lokomotivy, příští týden elektrické vlaky a poslední týden ty nejmodernější, takže railjety, pendolina a podobné vlaky. Vždycky nějaké soupravy schováme a jiné vytáhneme," řekl Veselý. Na rozdíl od jiných výstav jsou zde koleje bez zábradlí a dalších zábran a dosud se nestalo, že by někdo modely poškodil. "Máme tu pět nádraží, parní mašinky kouří, všechny houkají, svítí návěstidla a také tu jezdí i autobusy," popsal expozici Veselý.

Kde budou modeláři trávit svůj čas a stavět kolejiště, kolejové obvody, krajinu a budovy v budoucnu, není zatím zřejmé. "Situace není moc jednoduchá a najít někoho, kdo by nás nechal v prostorách za jiný než komerční nájem, je obtížné," řekl Veselý. Trochu spoléhá i na to, že by třeba mohlo pomoci město či kraj, protože modelaření je i technická výchova mládeže. "Třeba to někoho trkne, že se to k něčemu hodí. Problém by byl, kdybychom museli kolejiště rozložit a dát někde do sklepa. Je potřeba, aby to neleželo ve vlhku," řekl Veselý.

Modelům se v klubu aktivně věnuje 15 až 20 lidí a také děti v kroužcích. "Máme dvě skupiny po 15 mezi 12 a 18 lety," doplnil Veselý.

Výstava bude otevřená ve čtvrtek a v pátek od 16:30 do 19:00, o víkendu od 9:30 do 18:00.