V Bystřici pod Hostýnem byly k vidění automobiloví veteráni

Bystřice pod Hostýnem (Kroměřížsko) - Na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku byly dnes dopoledne k vidění více než dvě desítky automobilových veteránů. Lidé mohli obdivovat historická vozidla značek Tatra, Mercedes Benz nebo BMW. Nejstarší stroje pocházely ze 20. let minulého století. V poledne vyrazily vozy zhruba na 50 kilometrů dlouhou vyjížďku po okolí. Účastníci dorazili z celé Moravy, řekla ČTK hlavní organizátorka Šárka Táborská. Akce připomíná památku jejího dědečka, který byl velkým fanouškem historických automobilů.

Hned několik vystavovaných vozů pocházelo ze sbírek Muzea veteránů Slatinice na Olomoucku. Pozornost budilo například BMW 335 z roku 1939. Podle kurátora muzea Aleše Sobka bylo automobilů tohoto typu vyrobeno pouze 410. Vystavovaný vůz se přitom z velké části zachoval v nálezovém stavu. "Prakticky jsme s tím vůbec nic nedělali. Samozřejmě brzdy, elektriku, všechno uvnitř je vyměněné z bezpečnostních důvodů. Malinko tam byly potrhané sedačky, ty jsme taky museli opravovat. Jinak karoserie je tak, jak byla, jak se zachovala," uvedl Sobek.

Vozidlo působí na první pohled trochu omšele, je to ale tím, že lak je desítky let starý. "Sice to vypadá malinko odrbaně, ale já si myslím, že je to dobře. Veteráni by měli vypadat alespoň někteří odrbaně. Že by to nemělo být všecko přeleštěné. Takže to je taková specialitka, že je tam ten nálezový stav. Není to ještě původní lak z výroby, to znamená z roku 39, bylo to přelakované někdy v 60. letech. Ale jinak je to obdivuhodně zachované auto," řekl Sobek.

Spolu s kolegy z muzea do Bystřice pod Hostýnem přivezl také vojenský vůz KdF 82 ze 40. let minulého století, který zkonstruoval Ferdinand Porsche, nebo Mercedes Benz 320 cabriolet B vyrobený v roce 1937. Jde o stejný typ vozu, ve kterém v době spáchání atentátu v květnu 1942 seděl zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. "My samozřejmě doufáme, že toto je to auto Heydrichovo. V současné době je jediné na území České republiky, které je v provozu," uvedl Sobek.

Zřejmě nejstarším vozem, který si dnes mohli lidé prohlédnout, byla Tatra 12 z roku 1928. Zhruba stejně starý je podle organizátorů také vystavovaný model od britské automobilky Austin. "Zajímavá je i modrá Tatra 57, kterou dědeček jezdíval, je z roku 1932," řekla Táborská. Na náměstí ale nechybělo ani několik aut z poválečného období, například Ford Fiesta z roku 1976 nebo Citroën 2CV pocházející z roku 1986.