V Bulharsku uvázly stovky ruských turistů, kteří tam vyrazili lyžovat

Bansko (Bulharsko) - Stovky ruských turistů uvázly v bulharských horských střediscích, kam se vydali za lyžováním. Mají problém se vrátit do vlasti poté, co Evropská unie uzavřela svůj vzdušný prostor pro ruská letadla. Bulharsko k tomuto kroku stejně jako Česko přistoupilo už v pátek na znamení solidarity s Ukrajinou, proti které Rusko ve čtvrtek zahájilo vojenský útok.

Natalja Samochinová dorazila do Banska, malebného horského střediska oblíbeného mezi ruskými turisty, v pátek. S kamarádkou tu měla strávit dvoutýdenní dovolenou, teď ale netuší, jak se vrátí domů do Moskvy, napsala agentura Reuters. "Zaplatily jsme za všechno - za letenky, pobyt, pojištění, přepravu z letiště. A nemůžeme odletět, nebe je zavřené," stěžuje si Samochinová, která dodává, že je kvůli válce na Ukrajině velmi smutná a rozčílená. Chtěla by, aby úřady evropských zemí udělaly výjimku pro turisty. "Koneckonců obyčejní lidé za nic nemohou, jenom si vyjeli na dovolenou," říká Samochinová.

I když počty ruských turistů uvázlých v letoviscích jsou v porovnání se zástupy lidí prchajících z ruskou invazí skličované Ukrajiny zanedbatelné, podle zástupů bulharské turistické branže bude pro dovolenkáře, jako je Samochinová, náročné dostat se domů do Ruska. "Hosté byli ponecháni svému osudu. Všechna letiště v Bulharsku pro ně byla uzavřena, takže jedinou možností je pro ně cestovat přes Srbsko nebo Turecko," popsal Georgi Dumanov, majitel jednoho z hotelů.

Už v sobotu se někteří ruští turisté vydali na cestu do vlasti objížďkou přes Istanbul a Rusy odpočívající jinde ve světě čeká něco podobného. Podle Asociace ruských cestovních kanceláří uvázlo asi 18.000 lidí v Karibiku, z nich 8000 na Kubě. "Letecké společnosti musejí mít po cestě letiště pro nouzová přistání a taková kvůli sankcím Evropské unie a Severní Ameriky skoro nejsou k dispozici," uvedla asociace v pondělí večer.

Další problémy ruským turistům v zahraničí způsobily i unijní sankce vůči některým ruským bankám. Mnoho z nich má kvůli tomu zablokované platební karty.

Reuters píše, že letovisko Bansko v pohoří Pirin si mnoho Rusů za cíl své zimní dovolené vybralo nejen díky nižším cenám ve srovnání s alpskými středisky ale i proto, že Bulharsko uznává očkování ruskými vakcínami proti covidu-19.