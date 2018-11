Buenos Aires - V Buenos Aires dnes za mimořádných bezpečnostních opatření začíná dvoudenní summit skupiny G20. Vůdci nejsilnějších světových ekonomik budou jednat o obchodu i klimatických změnách. Očekává se ale, že setkání ovlivní nejnovější rusko-ukrajinský konflikt, dopad vraždy saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího a také obchodní války. Na odpoledne je v argentinské metropoli svolána demonstrace odpůrců globalizace. Vláda už ve čtvrtek večer nechala uzavřít části Buenos Aires a mimořádná bezpečnostní opatření mají zůstat v platnosti až do neděle.

Argentina, která je první jihoamerickou zemí, které bylo uspořádání summitu G20 svěřeno, vybrala motto schůzky, jímž je Spravedlivá a udržitelná budoucnost. Ke skupině G20, považované za koordinátora světové ekonomiky, patří 19 zemí a Evropská unie. První summit se konal v roce 2008 ve Washingtonu. Do Buenos Aires byli jako hosté přizváni představitelé několika zemí, například Chile, Španělska a Nizozemska. Přítomni budou také šéf Světové banky Jim Yong Kim, Christine Lagardeová, která řídí Mezinárodní měnový fond, a generální tajemník OSN António Guterres.

Příjezd účastníků do jednacího centra Costa Salguero se očekává ve 14:00 SEČ. V 16:30, po jednání za zavřenými dveřmi, má argentinský prezident Mauricio Macri zahájit plenární zasedání, po němž bude ve 22:00 následovat kulturní program a galavečeře.

Do poslední chvíle se spekulovalo na téma bilaterálních setkání. Americký prezident Donald Trump nakonec z letadla, v němž mířil do Buenos Aires, odvolal schůzku se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Zrušil rovněž formální bilaterální setkání s prezidenty Turecka a Jižní Koreje Recepem Tayyipem Erdoganem a Mun Če-inem, s nimiž bude hovořit jen neformálně na "okraj summitu".

Ohlášeno je Trumpovo jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, kterému by mělo dominovat téma vzájemného obchodu.

Otazník visí nad bilaterálními schůzkami německé kancléřky Angely Merkelové, která se měla mimo jiné setkat právě i s Trumpem. Letadlo, kterým se do Argentiny vydala, mělo ale vážné technické problémy, a muselo se proto vrátit do Německa. Merkelová se dnes ráno vydá do Buenos Aires běžným linkovým letem z Madridu, a zřejmě tak bude muset některé plánované schůzky odložit či dokonce zrušit.

Dva dny před summitem do Buenos Aires dorazil saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán, který ale nevyšel ze saúdskoarabského velvyslanectví. Podle pozorovatelů bude mít za zasedacím stolem nejpernější chvíle ze všech přítomných, jelikož někteří z účastníků se kloní k tomu, že nese odpovědnost za Chášukdžího smrt. Bude se sledovat, kdo bude ochoten se s ním nejenom sejít, ale i potřást rukou. Setkání nevyloučil Erdogan či britská premiérka Theresa Mayová, Trump s ním ale nepočítá.

K ochraně účastníků a zajištění klidu je povoláno 22.000 policistů a ve službě je 3000 vojáků. Vláda doporučila občanům Buenos Aires, kteří nemají se summitem nic společného, aby raději odjeli na prodloužený víkend z města.

Aby se v Buenos Aires neopakovalo drama demonstrací a násilí z minulého summitu G20 v Hamburku, dal Macri najevo, že je připraven zajistit pořádek za každou cenu, třeba i s cizí pomocí. Americká armáda poslala 400 vojáků a radarový letoun AWACS do sousední Uruguaye a u pobřeží hlídkuje letadlová loď Carl Vinson.

Argentinské levicové kruhy svolaly protest jak proti vládě, tak i Mezinárodnímu měnovému fondu. Ministryně bezpečnosti Patricia Bullrichová vzkázala, že žádné násilí nestrpí a že vláda bude postupovat velmi přísně.