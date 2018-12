Buenos Aires - V Buenos Aires dnes druhým, závěrečným dnem pokračuje summit 20 nejsilnějších ekonomik světa ze skupiny G20. Světoví státníci jednají o tradičních ekonomických, ekologických a politických tématech, v popředí je však otázka obchodu a protekcionismu, zvláště hrozba další eskalace obchodní války mezi USA a Čínou.

Do rozhovorů se ale promítá i nejnovější rusko-ukrajinský konflikt, stejně jako podezření, že jeden z účastníků - saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán - byl zapojen do vraždy novináře Džamála Chášukdžího. Na závěr vrcholné schůzky by měli účastníci schválit společný dokument, na jehož znění diplomaté pracovali několik dní.

Po plenárním zasedání, které začne ve 14:00 SEČ, má následovat pracovní oběd. Následující uzavřené jednání má skončit po 18:00 a v 18:45 by měl vystoupit argentinský prezident Mauricio Macri na tiskové konferenci a seznámit se závěry summitu.

Ohlášeno je několik bilaterálních setkání. Nejvíce pozornosti zřejmě přiláká jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Očekává se, zda budou schopni najít řešení, které by ukončilo škodlivou obchodní válku mezi oběma ekonomikami.

Z dalších setkání se německá kancléřka Angela Merkelová setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a také s Trumpem. Naplánováno je ještě jednání Putina se saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmánem a britské premiérky Theresy Mayové s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

Diplomaté vyjednávající text závěrečného prohlášení ve čtvrtek hlásili, že se podařilo pokročit v tématu světového obchodu, avšak jednání vázla v otázce klimatických změn. Evropští vyjednávači upozornili, že nebude-li dohoda možná, přistoupí se k netypickému řešení, například k formulaci, že se na dané otázce shoduje 19 účastníků, nikoli USA, což se očekává především v bodě ochrany klimatu.