Praha - V Praze se v úterý pro první návštěvníky otevře Národní filmové muzeum (NaFilm). Diváci v něm najdou například virtuální realitu nebo holografickou projekci, které neobvyklým způsobem seznamují s praktikami prvních filmových projekcí z počátku 20. století. Muzeum sídlí v budově Mozartea od architekta Jana Kotěry v Jungmannově ulici. ČTK to dnes řekla jedna ze zakladatelek muzea Terezie Křížkovská.

Muzeum bude otevřené denně kromě pondělí od 13:00 do 19:00, dopoledne jsou vyhrazena školním programům. Muzeum se připravovalo čtyři roky od doby, kdy s myšlenkou na ně přišli studenti Univerzity Karlovy.

"Českému filmu je už víc jak sto let, má svou osobitost i světový význam a my jsme si řekli, že by si zasloužil své muzeum. Místo, které bude vzdělávat a skvěle doplňovat rozvíjející se filmovou a mediální výchovu na školách a přístupnou formou představovat národní kinematografii českým i zahraničním návštěvníkům," uvedla jedna z iniciátorek muzea Adéla Mrázová.

V době příprav se muzeum představilo v podobě dočasných výstav na několika místech v Praze. Rozloha nové muzejní expozice je však dvakrát větší než u poslední z výstav, a proto bylo možné dosavadní instalace výrazně rozšířit. Na své si tak přijdou i milovníci filmových projekcí - v expozici jsou nejen nejstarší promítací přístroje jako laterna magika, ale také klasická 35mm promítačka na kliku, ze které je možné si postaru promítnout film z pásu.

Expozici doplňují přes dvě hodiny projekcí českých a zahraničních filmů. Součástí muzea je i ruchové studio, kde je možné si po vzoru mistrů ruchu z Barrandova vytvořit vlastní zvukovou nahrávku, nebo laboratoř J. E. Purkyně pro experimentování se zrakem. V závěru návštěvy si návštěvníci mohou natočit svůj animovaný film, který si z muzea odnesou domů.

Muzeum podporuje Státní fond kinematografie, ministerstvo kultury, pražský magistrát i Univerzita Karlova, na jejíž Filozofické fakultě tvůrci studují a která NaFilM v roce 2018 ocenila za mimořádný přínos cenou Miloslava Petruska. Na vznik muzea přispěli i lidé v crowdfundingové kampani.