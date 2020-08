V Budějovicích se diskutovalo o rozvoji Vltavské vodní cesty - video

O dalším rozvoji Vltavské vodní cesty diskutovali na páteční konferenci v Českých Budějovicích zástupci krajů a měst z okolí Vltavy, Ministerstva dopravy a institucí spojených s plavbou. Za poslední dva roky bylo jen v jihočeském úseku řeky investováno přes 200 milionů korun. V přípravě je přístavní hrana u Dlouhého mostu a plavební komora na Jiráskově jezu.

Konference, která proběhla u příležitosti druhého ročníku festivalu vodní turistiky Lodě na vltavské vodě, se zúčastnili zástupci Jihočeského a Středočeského kraje, Statutárního města České Budějovice a měst v okolí Vltavy, Ministerstva dopravy, Povodí Vltavy, Ředitelství vodních cest a Státní plavební správy. Důležitým bodem programu bylo zhodnocení naplnění cílů, které byly vytyčeny v loňském roce. „Vloni jsme si stanovili devět investičních priorit v horizontu tří let. V tuto chvíli máme u většiny z nich hotovou projektovou dokumentaci, ekonomická zhodnocení staveb a stavební povolení. Některé projekty jsou již dokončeny a během podzimu se plánuje zahájení stavebních prací na přístavní hraně pod Dlouhým mostem a prvních úseků Vltavské cyklostezky,“ uvádí David Šťastný, předseda destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko, která je pořadatelem konference.

„V rámci priorit jsme před zahájením letošní plavební sezóny dokončili první etapu modernizace lodního výtahu na Orlíku, která spočívá v prodloužení kolejové dráhy v horní vodě, čímž se výrazně prodlužuje možnost převážení plavidel v období nepříznivých hydrologických podmínek. Nyní probíhají práce na modernizaci kabiny pro převážení sportovních plavidel. Současně byla dokončena první etapa prohloubení plavební dráhy pod vodním dílem Kořensko, za účelem zajištění požadovaných plavebních hloubek. . Druhá etapa prohrábky bude realizována v období po ukončení letošní plavební sezóny, do zahájení té příští. V září budou zahájeny práce na rozšíření přístaviště v Týně nad Vltavou a do konce roku předpokládáme zahájení výstavby 255 metrů dlouhé přístavní hrany v Českých Budějovicích. Před dokončením je technicko-ekonomická analýza lodního zdvihadla na Orlíku,“ sdělil na konferenci generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Nad rámec vytyčených cílů byly na Vltavské vodní cestě realizovány i další stavby, které vylepšily infrastrukturu. Město České Budějovice instalovalo koupací mola a Ředitelství vodních cest ČR vybudovalo vypouštění odpadních vod z lodí v přístavu Hluboká nad Vltavou a probíhá instalace čerpací stanice pohonných hmot. „Ředitelství vodních cest ČR během uplynulých 10 let splavnilo 33 km vodní cesty a velmi rádi dnes navazujeme na obrovský zájem o plavbu dalším rozvojem veřejné infrastruktury. Intenzivně připravujeme nejen odstranění zbývajících omezujících míst jako nízký most v Týně nad Vltavou nebo chybějící lodní zdvihadlo na Slapech, ale také zlepšení služeb tankování pohonných hmot, likvidace odpadních vod i zajištění souvislé veřejné sítě přístavišť a přístavů,” dodal ředitel ŘVC ČR Lubomír Fojtů.

Na konferenci se řešily také plány pro nadcházející období. Jedním z nich je propojení vltavské plavby s projekty, které navrhuje rozvojová studie Město a voda. Tu zpracovalo studio A8000 budějovického architekta Martina Krupauera. Mimo jiné se v ní počítá se zpřístupněním centra Českých Budějovic pro lodní dopravu. To umožní připravovaná plavební komora na Jiráskově jezu, který je v současnosti jedinou překážkou pro vplutí lodí do města. „Pro Budějovice je to obrovská příležitost, jak pozitivně změnit svoji tvář a plně využít potenciálu dvou řek na kterých stojí. Proto výstavbu plavební komory podporuji, stejně jako dokončení celé Vltavské vodní cesty. V kombinaci s Vltavskou cyklostezkou, která je již schválena centrální komisí Ministerstva dopravy, to bude obrovský přínos v cestovním ruchu pro celý kraj,“ vyjádřila se k tématu hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. Tuto myšlenku podporuje také opoziční zastupitel František Konečný. „Projekty plavební komory a Vltavské cyklostezky vnímám jako pozitivní krok pro rozvoj infrastruktury v kraji. Rád bych podpořil také prodloužení cyklostezky až na Orlík a umožnil tak její případné napojení na Středočeský kraj,“ potvrzuje svoje stanovisko Konečný.

Ani ve Středočeském kraji nezůstávají pozadu a pracují na rozvoji základní infrastruktury pro rekreační plavbu, jako jsou servisní centra a rekreační přístavy. Realizace prvních z nich by měla být zahájena již v tomto roce. “Na rozvoji spolupracujeme s Ředitelstvím vodních cest. Předpokládáme zahájení výstavby na Labi i na Vltavě. Tam konkrétně v městysu Davle a v nejbližších letech se dále počítá s realizací v lokalitách Kamýk, Štěchovice a Klecánky,” uvedl radní pro cestovní ruch Středočeského kraje Martin Draxler. Kraj hledá cesty, jak pomoci obcím a městům s financováním pozemní části Ředitelstvím vodních cest připravovaných rekreačních přístavů. Pro podporu regionální turistiky opět vyhlásil Středočeský fond doprovodné infrastruktury, ze kterého je dotována také výstavba vývazišť pro rekreační plavbu, zázemí kempů, sportovišť a venkovská turistika. Zažádat o dotaci mohou obce a podnikatelské subjekty ze Středočeského kraje.