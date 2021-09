V Budařově pohádce Princ Mamánek se před kameru vrátí Jana Nagyová

Praha - V pohádce Jana Budaře Princ Mamánek se před kameru vrátí Jana Nagyová. Představitelka Arabely ztvární maminku rozmazleného prince Ludvíka. Toho si zahraje sám Budař, který se na herecké scéně poprvé výrazně prosadil v roce 2003 filmem Nuda v Brně. Natáčet se začne začátkem září na zámku Dětenice, kde tvůrci najdou královský zámek nebo středověkou krčmu. Premiéra výpravné pohádky je plánována na září 2022. ČTK o tom za distribuční společnost Bontonfilm informoval Lukáš Vedral.

"Je to pohádka o dospívání, o lásce a taky o překonání strachu ze smrti," uvedl Budař. Budař začne po několika letech příprav natáčet film podle své stejnojmenné knihy. Pohádka bude vznikat až do poloviny října a štáb se během natáčení přesune i na Pohansko na jižní Moravě, do Lednicko-valtického areálu, do Žehrovské obory v Českém ráji nebo do kokořínských lesů.

V příběhu je devětatřicetiletý princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou Ludmilou. Bojí se skoro všeho, do ženění se nežene a většinu života se poflakuje po přepychovém zámku a přilehlých oborách. Moudrý král Radomil mu proto připraví nečekaný dárek – princ se jednoho rána probudí v lese v obyčejných šatech a v doprovodu drsného rytíře Hudrovala se má vydat do světa, aby poznal, co je život a snad konečně dospěl.

Krále bude představovat Martin Huba, obhroublého rytíře a průvodce hlavní postavy na dobrodružném putování si zahraje Ondřej Vetchý. V dalších rolích se představí Veronika Kubařová, Vladimír Javorský nebo Boleslav Polívka jako hrobař Hrouda. Film nasnímá kameraman Jan Malíř, kostýmy připravila návrhářka Michaela Horáčková Hořejší, o filmové masky se postará Eva Ungrová. "Vím, že je moudré obklopit se v daném oboru těmi nejlepšími," podotkl Budař.

Princ Mamánek je Budařovým debutem coby režiséra a producenta celovečerního filmu. Režijní zkušenosti má s tvorbou krátkých filmů a videoklipů své hudební skupiny Eliščin Band. Točil také pro Markétu Irglovou, Michala Hrůzu, Michala Horáčka, Anetu Langerovou a další. "Sám sebe jsem v tříminutovém klipu režíroval mnohokrát, ale v devadesátiminutovém filmu to bude úplně nová zkušenost," konstatoval před časem.

Budař píše a ilustruje knihy, skládá hudbu, zpívá své písně. Jako herec hrál nespočet rolí a získal čtyři České lvy.