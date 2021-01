Heerenveen (Nizozemsko)/Praha - Druhý závodní víkend ve výrazně zkrácené sezoně čeká rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Po vydařeném mistrovství Evropy, na kterém získala díky třetímu místu rekordní dvanáctou medaili, se česká reprezentantka představí na Světovém poháru. Třináctinásobná vítězka seriálu na dlouhých tratích by měla stejně jako Nikola Zdráhalová startovat v závodech na 1500 a 3000 metrů.

"Jsou to přípravné závody na blížící se mistrovství světa. Čím více jich bude, tím budu jistější. Uvidíme, jak se mi pojede," řekla Sáblíková v nahrávce pro média z Heerenveenu, kde se rychlobruslaři již druhý týden připravují. Všechny akce sezony se totiž uskuteční ve sportovním komplexu Thialf.

Třiatřicetiletá královna dlouhých tratí se zatím bez problémů vyrovnává s životem v "bublině". Všichni rychlobruslaři i jejich trenéři musí v Nizozemsku musí dodržovat bezpečnostní pravidla a snaží se minimalizovat možnou nákazu koronavirem.

"Musím říct, že mi ze začátku připadalo, že je to hrozné, ale pravidla jako rukavice nebo dezinfekce jsme si všichni osvojili. Je tam hodně velký respekt z rozestupů a všichni se to snaží maximálně dodržovat," řekla Sáblíková, která zároveň ocenila i částečnou volnost.

Sportovci nemusí být neustále zavření na hotelu. "Můžeme se jet projet na kole nebo projít, a když někoho potkáme, tak dodržujeme rozestup. Je to trochu volnější. Samozřejmě nemůžeme do kavárny nebo do obchodu. Musím říct, že to v 'bublině' zatím není tak hrozné," řekla Sáblíková, která dosud absolvovala tři testy. Organizátoři pro závodníky připravili i relaxační arénu, česká výprava například v pondělí vyrazila na šipky.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se po úspěchu na ME, kde získala bronz ve čtyřboji, už plně soustředí na Světový pohár. I ten je ale pro Sáblíkovou součástí přípravy na MS na jednotlivých tratích.

"Je těžké říkat, že jsou to přípravné závody, protože jich obecně moc nebylo. Sezona je ale celkově jiná a i ty závody jsou jiné. Nálada se tady bude hodně měnit. Nevím, jak kdo to pojme. Člověk přemýšlí, že jej čeká mistrovství světa, ale na druhou stranu si chce vyzkoušet tempo v závodě," uvedla Sáblíková. Poukázala i na skutečnost, že zatímco někdo už má účast na MS vyjetou z minulé sezony, ostatní se musí kvalifikovat z poháru.

Konkurence by měla být podobná jako na evropském šampionátu. Rozšíří se ale domácí reprezentace, která může do jednotlivých disciplín nasadit pět zástupců. Na patnáctistovce se tak Sáblíková utká navíc i s Ireen Wüstovou, která se na ME nekvalifikovala. Závodit bude i osmačtyřicetiletá Němka Claudia Pechsteinová.