V Bruselu začal summit EU, čeká se dlouhá debata o boji proti energetické krizi

Brusel - V Bruselu začalo zasedání Evropské rady, jehož hlavním tématem je hledání shody na společném postupu s cílem snížit ceny energií. Očekává se dlouhá debata především o otázce zastropování ceny plynu spalovaného v elektrárnách, která dosud členské země rozdělovala. Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie také projednají další podporu Ukrajině a na dálku se k nim připojí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Dnešní debata lídrů navazuje na úterní návrh Evropské komise, která s cílem zmírnit současnou energetickou krizi navrhla mimo jiné zahájit společné nákupy plynu, vytvořit mechanismus nouzového omezení ceny plynu nebo vytvořit pravidla solidarity mezi členskými zeměmi. Do plánu však nezahrnula strop na cenu plynu používaného k výrobě elektřiny, který má v EU značnou podporu, naráží však na odpor Německa a některých dalších zemí.

"Očekávám velmi intenzivní debatu a velmi, velmi dlouhý večer," řekla v této souvislosti při příchodu na summit estonská premiérka Kaja Kallasová. Potvrdila tak slova některých diplomatů, kteří dříve avizovali, že jednání by se mohlo protáhnout do brzkých ranních hodin, nebo i do dalších dní.

Návrh závěrů summitu, který má ČTK k dispozici, obsahuje výzvu, aby komise v otázce dotování plynu na výrobu elektřiny předložila konkrétní návrh. Formulace tohoto bodu se ovšem může během jednání změnit. Kromě toho se předběžné závěry dotýkají jednotlivých prvků plánu EK, přičemž je pravděpodobné, že alespoň části z nich Evropská rada vyjádří podporu.

Kromě Německa se dosud k omezování ceny plynu stavělo zdrženlivě také Nizozemsko. Jeho premiér Mark Rutte nicméně dnes uvedl, že není proti evropským cenovým stropům. "Musíme se jen ujistit, že budou fungovat," řekl. Dodal, že Nizozemsko chce mít jistotu, že cenové stropy povedou ke snížení nákladů, a že plyn bude nadále proudit.

Lídři EU vyjadřovali podporu novým energetickým návrhům komise

Vícero lídrů členských zemí Evropské unie dnes vyjadřovalo podporu novým návrhům Evropské komise na zmírnění energetické krize, když se prezidenti a premiéři scházeli na jednání Evropské rady v Bruselu. Francouzský prezident Emmanuel Macron a belgický premiér Alexander De Croo naznačili, že balík navržený v úterý unijní exekutivou má mezi členskými zeměmi širokou podporu. Předseda Evropské rady Charles Michel vyjádřil přesvědčení, že EU se může dohodnout na společném postupu, připustil však, že lídry zřejmě čeká složitá debata.

"Jsem pevně přesvědčený, myslím si, že dohoda je možná, byť to bude pravděpodobně složité. Je jasné, že musíme naslouchat různým pohledům," řekl novinářům Michel. Aktuální návrhy označil za dobrý základ pro dosažení shody.

Evropská komise v úterý navrhla další sadu opatření, kterými chce bojovat proti vysokým cenám energií, včetně společných nákupů plynu, pravidel pro solidaritu mezi členskými zeměmi či nástroje pro omezení velkoobchodní ceny plynu v případě prudkého nárůstu. Do svého plánu však nezahrnula dotování plynu používaného k výrobě elektřiny, po kterém volá řada členských zemí. I tato otázka bude klíčovým bodem prvního dne summitu, který by se mohl protáhnout do brzkých ranních hodin.

Belgický premiér De Croo při příchodu řekl, že velká většina zemí EU návrhy komise podporuje. Macron zase hovořil o široké podpoře pro některé návrhy, unie však podle něj musí najít cestu, na níž bude jednomyslná shoda. Také zdůraznil potřebu posílit "finanční solidaritu".

Klíčový bude zejména přístup Německa, které se zatím k radikálnějším intervencím staví zdrženlivě. Kancléř Olaf Scholz se před dnešním jednáním podrobněji nevyjádřil k možnosti stropu na plyn ve výrobě elektřiny, podpořil nicméně společné nákupy plynu.

To učinil také český premiér Petr Fiala, podle kterého takovýto postup má smysl i pro Českou republiku. Fiala dodal, že chce, aby se do závěrů Evropské rady promítlo zastropování plynu, který je využíván pro výrobu elektřiny. Česko a některé další země podle něj vidí, že stanovení maximální ceny plynu je "cesta, jak řešit problémy s cenami energií".

Popisovaný mechanismus je označován jako "iberský model", neboť jej na jaře společně zavedly Španělsko a Portugalsko. EK uvádí, že je na místě zabývat se rozšířením toho modelu na celou EU, poukazuje ovšem na některé "otevřené otázky". Zda Evropská rada komisi vyzve, aby v tomto směru vypracovala konkrétní návrh, zatím není jasné.

"Věřím, že budujeme velkou evropskou shodu," řekl dnes španělský premiér Pedro Sánchez. I on vyzdvihl některé body nového plánu Evropské komise, konkrétně společné nákupy plynu a solidaritu mezi členskými státy.

EU zmrazí majetek třem lidem a jedné firmě za dodávky íránských dronů Rusku

Členské státy Evropské unie dnes potvrdily zmrazení majetku třem lidem a jedné firmě odpovědným za dodávky íránských dronů Rusku, které je využívá ve válce proti Ukrajině. Informovalo o tom na twitteru české předsednictví. Sankce začaly platit dnes odpoledne po zveřejnění v unijním věstníku. Na podobě sankcí se už ve středu shodli velvyslanci zemí sedmadvacítky. Ukrajina ocenila, že EU jednala rychle.

"Členské státy se rozhodly zmrazit majetek tří jednotlivců a jedné entity, které jsou za dodávky dronů odpovědné; EU je rovněž připravena rozšířit sankce i na další čtyři íránské subjekty, které už byly zařazeny na jiný sankční seznam v minulosti," oznámilo české předsednictví.

Evropský blok podle dřívějšího vyjádření mluvčí unijní diplomacie shromáždil "dostatečné důkazy" o tom, že Rusko na Ukrajině využívá íránské drony Šáhed-136, které vybuchují po zasažení cíle.

V posledních dnech se množily zprávy, že Rusko při útocích na Ukrajině využívá drony íránské výroby především ve snaze poškodit ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle některých zdrojů jich Teherán ruské armádě dodal stovky. Moskva tvrdí, že používá pouze ruské zbraně, například televize CNN ale v nové reportáži ukazuje íránský bezpilotní letoun sestřelený ukrajinskými obránci.

"Vítám rychlé kroky ze strany EU po mé pondělní výzvě k uvalení sankcí na Írán kvůli tomu, že pomáhá Rusům v zabíjení Ukrajinců a poškozování naší energetické infrastruktury," napsal na twitteru šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová naopak podle agentury AFP před novináři kritizovala tlak, který podle ní Západ vyvíjí na Teherán. "Washington za tímto účelem a prosazením svého postoje mobilizuje země NATO a EU," řekla Zacharovová.

Íránská ambasáda v Praze dnes informace o používání íránských dronů na Ukrajině ve vyjádření zaslaném ČTK označila za nepodložené. "Tato tvrzení stojí na vykonstruovaných domněnkách a nejsou ničím jiným než nástrojem propagandy, která živí protiíránskou politickou agendu,” uvedl zastupitelský úřad. Írán se podle ambasády "nadále bude konstruktivně zapojovat do mírového rozřešení krize".

Schválení nových postihů přichází bezprostředně poté, co EU uvalila sankce na 11 íránských činitelů a čtyři instituce včetně mravnostní policie, a to za jejich podíl na smrti 22leté Mahsy Amíníové a brutální potlačování následných protestů v Íránu. Evropští diplomaté v této souvislosti hovoří o tom, že unie již nedoufá v pokrok rozhovorů o kontrole íránského jaderného programu, a neváhá proto podnikat vůči Íránu diplomatické kroky.

Britský ministr zahraničí James Cleverly slíbil, že dnes kvůli dodávání dronů Rusku oznámí další britské sankce proti Teheránu. "Íránu nesmí být dovoleno porušovat rezoluce OSN," sdělil na twitteru.