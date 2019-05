V Bruselu si připomněli deset let programu Východního partnerství

Brusel - Za funkční, odolný a dynamický rámec pro vzájemné vztahy mezi Evropskou unií a šesti státy východní Evropy a Kavkazu dnes v Bruselu označili deset let starý projekt Východního partnerství ministři zahraničí unie i partnerských zemí. Jak při příchodu na jednání připomněla šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová partnerství za deset let znamenalo pro občany ve všech partnerských zemích pozitivní přínos.

"Přes složitosti a problémy, které v tomto regionu jsou, si partnerství velmi ceníme. Umožnilo posunout společnou práci na hospodářském rozvoji, obchodu, uvolnění víz, ale i situaci kolem lidských práv a rozvoje občanské společnosti," poznamenala Mogheriniová.

Zakládající schůzka Východního partnerství se uskutečnila 7. května 2009 v Praze, Česká republika tehdy byla předsednickou zemí Evropské unie. Do programu se zapojily Ázerbájdžán, Arménie, Gruzie, Moldavsko, Bělorusko a Ukrajina. V roce 2014 právě kolem evropských ambicí Ukrajiny vypukla největší krize ve vztazích západních zemí s Ruskem od konce studené války.

Státy EU dnes také shodou okolností rozhodly o prodloužení své poradní mise na Ukrajině (EUAM) do konce května 2021 a o navýšení rozpočtu o více než čtvrtinu. Cílem EUAM je pomoc s reformou odpovědných a efektivních bezpečnostních služeb, které posilují právní stát s cílem obnovit důvěru ukrajinských občanů v jejich civilní bezpečnostní služby. Mise tak podporuje reformu sektoru civilní bezpečnosti v úzké spolupráci s policií, prokuraturami a soudy.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček před novináři připomněl, že unie dál klade důraz na pokračování reforem v partnerských zemích. "Je důležité, aby tyto státy dál své instituce postupně reformovaly, aby se dostatečně přiblížily k EU tak, že bude možné hovořit o jejich evropské perspektivě či nějakém výhledovém rozšiřovacím procesu," podotkl.

Prioritou v diskusích o rozšiřování unie je ale nyní Balkán. Blížící se summit unie v červnu by měl řešit otázku zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a Albánií. "Věřím, že členské státy k tomu dají zelenou," dodal český ministr.

Zemím Východního partnerství unie možnost vstupu nenabízí přesto to, že některé o to projevují velký zájem. V prohlášení z dnešní schůzky k deseti letům trvání partnerských vztahů stojí, že dosažené úspěchy budou základem pro další rozvoj vzájemných vztahů do budoucna.

Kromě ministrů zahraničí šestice států Východního partnerství jsou dnes v Bruselu i jejich premiéři či prezidenti. Deset let projektu si připomenou na slavnostní večeři s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem.