Brusel - Podoba vztahů mezi Evropskou unií a Čínou v příštích letech bude klíčovým tématem dnešního jednání šéfů států a vlád unijních zemí v Bruselu. Začátek druhého jednacího dne březnového summitu EU oznámil na twitteru Preben Aaman, mluvčí předsedy vrcholných schůzek unie Donalda Tuska. V programu jsou také otázky související s hospodářským výkonem unie, ochrana klimatu či v souvislosti s květnovými eurovolbami boj s dezinformacemi.

Jednání ale začíná za účasti premiérek Norska a Islandu Erny Solbergové a Katrín Jakobsdóttirové a šéfa lichtenštejnské vlády Adriana Haslera připomínkou 25 let od vzniku Evropského hospodářského prostoru (EHP). V jeho rámci má trojice zemí, které nejsou členy EU, přístup na unijní jednotný trh, kde mají plná práva i povinnosti.

Hlavním tématem dnešního dne je ale debata o budoucnosti vztahů mezi unií a Čínou, kvůli protažení diskuse o brexitu přesunutá na dnešek ze čtvrtečního večera. Unie se chystá na summit EU-Čína naplánovaný na 9. dubna. Pekingu chce nabídnout například uzavření ambiciózní investiční dohody už v roce 2020 nebo spolupráci při reformě Světové obchodní organizace (WTO).

V době rostoucí nejistoty v mezinárodním obchodě je podle názoru unie jejím společným zájmem s Čínou chránit a upevňovat systém co nejotevřenějšího mezinárodního obchodu založený na společných pravidlech. Unie ale zároveň ve vztahu s Čínou nechce být naivní a očekává, že například přístup k veřejným zakázkám či investiční možnosti budou vyvážené.

Zároveň EU předpokládá, že s Pekingem se bude diskutovat také o sporných věcech, od připomínání lidských práv po otázky kybernetické bezpečnosti a krádeží. Evropská komise by měla už příští týden nabídnout členským státům bloku svou představu společného postupu při budování komunikačních sítí páté generace (5G).

Summit by měl také vyzvat příslušné ministry, aby rychle pokročili ve schvalování mandátu pro Evropskou komisi k jednáním o obchodu se Spojenými státy či potvrdit ambice EU v souvislosti s ochranou klimatu, a tedy odhodlání plnit podmínky pařížské klimatické dohody z roku 2015.

Diplomaty dopředu připravený návrh závěrů summitu připomíná také potřebu čelit před blížícími se volbami do Evropského parlamentu účinným způsobem množství dezinformací a falešných zpráv. Šéfové států a vlád vyzvou velké internetové firmy, aby v tomto ohledu převzaly svůj díl odpovědnosti. Upozornit by měli, že k věci se vrátí ještě na summitu v červnu, kdy po zkušenosti s volbami do Evropského parlamentu situaci znovu vyhodnotí.