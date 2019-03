Archeologové z Muzea východních Čech v Hradci Králové získali cenný nález bronzových předmětů (na snímku z 11. března 2019). Odborníci nález datují do 8. až 7. století před naším letopočtem, tedy do doby od sklonku pozdní doby bronzové do starší doby železné čili halštatské. Bronzový depot objevil v lednu na Novobydžovsku při detektorovém průzkumu spolupracovník muzea.

Hradec Králové - Královéhradečtí archeologové získali cenný nález bronzových předmětů z halštatského období. Bronzový poklad objevil v lednu na Novobydžovsku při detektorovém průzkumu spolupracovník muzea, řekl ČTK vedoucí archeologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové Miroslav Novák. Archeologové nález datují do 8. až 7. století před naším letopočtem, tedy do doby od sklonku pozdní doby bronzové do starší doby železné čili halštatské. Tehdy se ve střední Evropě objevili Keltové a začalo se zpracovávat železo.

"Byl to náhodný nález, který je v rámci regionu velmi významný. V Královéhradeckém kraji jde o dosud nejmladší bronzový depot. Hromadné nálezy bronzových věcí jsou typické především pro dobu bronzovou, ale ne pro dobu halštatskou. Do země byly předměty uloženy najednou a zřejmě v nějaké organické schránce, která se nedochovala," řekl ČTK Novák.

Soubor více než 20 drobných předmětů obsahuje také bronzové sekerky, zlomek čepele meče nebo svitky drátu. Archeology ale nejvíc překvapily části bronzového kování, které by mohlo pocházet z halštatského vozu. "Vozy v období halštatské kultury byly spojované se společenskou elitou. V Královéhradeckém kraji je to velmi neobvyklý nález. Ten, komu předměty patřily, musel přicházet do kontaktu s prostředním vyšších společenských kruhů," řekl ČTK Novák. Podle jedné hypotézy to mohl být řemeslník, který předměty ukryl. Jde většinou o poškozené věci, které mohly být určeny k dalšímu zpracování. Do země se ale mohly dostat i při náboženském rituálu.

Pozůstatky vozů jsou v halštatském období ve střední Evropě známé především z takzvaných knížecích hrobů. Dřevěné části vozů se nedochovávají, archeologové nacházejí kování či náboje kol.