V Brodu nad Tichou začala kvůli ptačí chřipce likvidace slepic v polovině haly

Brod nad Tichou/Kozojedy/Praha - Ve velkochovu v Brodu nad Tichou na Tachovsku začala dnes odpoledne likvidace slepic v první části haly, kde se v pátek potvrdila ptačí chřipka. Hasiči celý den utěsňovali všechny otvory v první části haly, v současné chvíli je tam napouštěn oxid uhličitý, kterým se nosnice utrácejí, řekl novinářům po 15:00 ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Richard Bílý. V první části haly bude utraceno 120.000 nosnic. Likvidace nosnic v druhé polovině haly, kde se virus prokázal později, začne ve středu. Ve středu se také začne usmrcená drůbež odvážet do kafilerie.

"Připravujeme se na utracení 220.000 nosnic v celé hale dvě. Hasiči dokončili hermetické utěsnění té první poloviny a bylo zahájeno utrácení té první části. Intenzivně pracují, a do večera řekli, že utěsní postupně druhou část tak, aby zítra mohlo pokračovat utrácení v druhé části haly číslo dvě," řekl Bílý. Plyn se nechá v utěsněné hale působit celou noc. Než se jím do potřebné koncentrace zaplní celá polovina rozměrné haly o třech podlažích, potrvá podle něj usmrcení zhruba dvě až čtyři hodiny. "Ráno se otevře a odvětrá a nastoupí pracovníci chovatele a hasiči a postupně budou odvážet do připravených kafilerních kontejnerů utracenou drůbež," popsal.

Usmrcené slepice bude bezpečně likvidovat kafilerie v Biřkově na Klatovsku, která je od Brodu vzdálená asi 60 kilometrů a nejméně hodinu jízdy. Veterináři odhadují, že v celé zasažené hale je 360 až 400 tun drůbeže, kapacita zpracování kafilerie je maximálně sto tun drůbeže denně. "Likvidace, počítáme, bude trvat do víkendu. Odhad čtyři až pět dnů je víceméně optimistický, ale doufáme, že do neděle by hala mohla být vyklizená a prostá infekčních kadáverů," uvedl Bílý.

Firma i veterináři dělají podle něj maximum pro to, aby se nákaza vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1, potenciálně přenosné na člověka, nedostala do dvou sousedních hal. Firma Česká drůbež s.r.o. v Brodu ve třech halách chová 742.000 nosnic. "Dezinfikuje se pás, klíčové je, aby zmizel původ infekce, tedy hala číslo dvě. Zatím nic neukazuje na to, že by hala jedna a tři byla nakažená. Denně se to sleduje, jsou tam kamery, nic se tam neděje," řekl Bílý.

Kromě nosnic z haly číslo dvě se musí zlikvidovat i miliony vajec ze všech tří hal. Z distribučních center se stahují vajíčka, která byla distribuovaná ještě před zjištěním nákazy 30. prosince. "Ta všechna musí být zlikvidována, ke dnešnímu dni se bavíme o pěti až šesti milionech vajec," řekl Bílý. Denně ale slepice snášejí další statisíce vajec. Likvidovat se budou ve spalovnách v Chotíkově a v Praze, v kafilerii a v bioplynové stanici. U vajec není podle Bílého nutné spěchat s likvidací tam moc, jako s nakaženou drůbeží, protože jsou jako přirozená konzerva a vydrží v kartonech.

Například spalovna v Chotíkově, která patří Plzeňské teplárenské, by měla podle aktuálních informací likvidovat asi 200 tun vajec, což je zhruba tři miliony kusů. Denně by měla spálit kolem 15 tun vajec, likvidace by tak trvala asi dva týdny, řekla ČTK mluvčí Petra Sieberová.

Bílý předpokládá, že příští týden se bude opakovaným dezinfikováním čistit podestýlka v hale číslo dvě. Potom bude pokračovat nejméně třítýdenní pozorovací doba bez drůbeže, kdy budou veterináři dělat stěry a odebírat vzorky, aby věděli, že tam již virus není. "Pakliže se nákaza neobjeví v halách jedna a tři, bude asi nebezpečí po třech týdnech zažehnáno a dá se říci, že za měsíc lze uvažovat o tom, že by mohly být nasazeny nové kuřice do haly číslo dva," řekl Bílý.

Ve velkochovu v Brodu nad Tichou se našla ptačí chřipka i v další části haly

03.01.2023, 15:48, autor: HZS Plzeňského kraje, zdroj: ČTK/Video

V malochovu slepic v Ostravě-Bartovicích se objevila ptačí chřipka V malochovu slepic v Ostravě-Bartovicích se objevila ptačí chřipka. V chovu bylo 21 slepic, třetina náhle uhynula, zbývající potom byly utraceny. ČTK to dnes řekl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1 se v Ostravě objevilo na konci prosince, až nyní ale byla nákaza potvrzena. Šlo o 20. loňské ohnisko v Česku. Úhyn slepic nahlásila chovatelka. Veterinární inspektoři poté na místě vydali předběžná opatření a odebrali vzorky, které zaslali k vyšetření do SVS. "Vyšetření prokázalo, že šlo o ptačí chřipku H5N1. Zbývající drůbež v chovu byla utracena. V souladu s platnou legislativou budou vymezena ochranná pásma a v nich vydána mimořádná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy," uvedl Vorlíček. Kvůli rostoucímu počtu ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky platí od 14. prosince v České republice zákaz venkovního chovu drůbeže. Chovatelé tak musí ptactvo umístit do budov. Výjimku mají chovatelé holubů a běžců, jako jsou třeba pštrosi. Pokud není trvalé přemístění ptáků do budovy možné, musí chovatelé maximálně omezit kontakt drůbeže s volně žijícími ptáky. Chřipka H5N1 může být potenciálně přenosná na člověka. Ptačí chřipka se objevila ve velkochovu kuřat a krůt v Sedlčanech Ve velkochovu drůbeže v Sedlčanech se objevila ptačí chřipka. Veterináři nařídili utracení 12.000 kuřat a 1000 krůt. Nákaza se potvrdila poté, co majitel nahlásil úhyn několika desítek krůt. ČTK to dnes sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. Nákaza se dnes potvrdila také v malochovech ve Velké Bukovině na Děčínsku a v Kozojedech na Jičínsku. Největší ohnisko ptačí chřipky se potvrdilo před koncem loňského roku v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde se postupně likviduje 220.000 nosnic. V Sedlčanech se nákaza potvrdila v podniku Farma Druhaz. "Veterinární inspektoři na místě uskutečnili šetření, nařídili mimořádná veterinární opatření a odeslali vzorky k vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které následně potvrdilo ptačí chřipku H5N1. Všechna drůbež bude v souladu s legislativou utracena," uvedl Majer. Doplnil, že drůbež v chovu by se měla zlikvidovat ve středu. Ohnisko v malochovu na Děčínsku se potvrdilo v obci Velká Bukovina, kde v pondělí chovatel nahlásil úhyn šesti ze 13 slepic s příznaky nákazy. V hospodářství byly již podle veterinární správy utraceny zbylé kusy drůbeže a přijala se opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Na Jičínsku se nákaza objevila v malochovu, ve kterém uhynulo 13 z 27 nosnic. Po potvrzení nákazy byla dnes utracena i zbylá drůbež. V největším ohnisku nákazy se ptačí chřipka objevila ve velkochovu společnosti Česká drůbež, která chová přes 740.000 slepic. Ptačí chřipka se objevila v jedné ze tří hal a dnes začala likvidace části drůbeže. Předsedkyně Českomoravské drůbežářská unie Gabriela Dlouhá ČTK sdělila, že v ČR je zhruba pět milionů slepic. Likvidace 220.000 kusů drůbeže je tak méně než pět procent z celého množství. Pokud se nákaza výrazně nerozšíří, neměla by likvidace drůbeže výrazně ovlivnit dostupnost vajec i jejich cenu na českém trhu. Státní veterinární správa kvůli šíření ptačí chřipky od 14. prosince loňského roku zakázala v celém Česku venkovní chov drůbeže. Chovatelé tak musí ptactvo umístit do budov. Výjimku mají chovatelé holubů a běžců, jako jsou třeba pštrosi. Pokud není trvalé přemístění ptáků do budovy možné, musí chovatelé maximálně omezit kontakt drůbeže s volně žijícími ptáky. V Česku se minulý rok objevilo 20 ohnisek nákazy, poslední byla v malochovu slepic v Ostravě. Podobně velké ohnisko jako na Tachovsku se naposledy objevilo naposledy na konci prosince 2021 v Libotenicích na Litoměřicku, kdy muselo být zlikvidování téměř 190.000 kusů drůbeže a asi 1,7 milionu kusů vajec. V dubnu 2021 se kvůli nákaze muselo zlikvidovat přes 170.000 kusů nosnic v Kosičkách v Královéhradeckém kraji.

V malochovu slepic v Kozojedech na Jičínsku se objevila ptačí chřipka

V malochovu slepic v Kozojedech na Jičínsku se objevila ptačí chřipka. V chovu bylo 27 slepic, 17 jich uhynulo. Referenční laboratoř dnes v chovu potvrdila ptačí chřipku H5N1, řekl ČTK ředitel hradecké krajské veterinární správy Aleš Hantsch. Zbylé nosnice podle něj budou co nejrychleji utraceny. V okolí Kozojed je pět velkochovů drůbeže.

"Vydáme mimořádné veterinární opatření. Kolem ohniska stanovíme tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru, což je standardní postup," řekl Hantsch.

V současné době veterináři podle Hantsche nemají informaci, že by byl v nějakém velkochovu v daném regionu problém. "Budeme sumarizovat všechny velkochovatele a ti budou mít v mimořádném veterinárním opatření jasně dané podmínky, co můžou a nemůžou," řekl.

Ptačí chřipka naposledy zasáhla chovy drůbeže v Královéhradeckém kraji na jaře 2021. Nemoc se tehdy objevila v chovech kachen firmy Perena na pomezí Královéhradeckého, Středočeského a Pardubického kraje a v chovu slepic v drůbežárně v Kosičkách na Hradecku. V chovech Pereny bylo vybito téměř 100.000 kusů kachen, v Kosičkách bylo utraceno všech 170.000 slepic.

Drůbežářská unie: Kvůli ptačí chřipce zatím nehrozí nedostatek vajec Kvůli nákaze ptačí chřipky ve velkochovu na Tachovsku se zlikviduje méně než pět procent ze zhruba pěti milionů slepic v Česku. ČTK to řekla předsedkyně Českomoravské drůbežářská unie Gabriela Dlouhá. Na množství vajec na trhu ani ceně by se to zatím projevit nemělo. Větší ekonomické dopady by podle Dlouhé mělo další rozšíření nákazy. Státní veterinární správa (SVS) dnes uvedla, že se musí zlikvidovat 220.000 slepic v jedné z hal společnosti Česká drůbež, která chová přes 740.000 nosnic. Současně se budou likvidovat miliony vajec. Jde o dosud největší ohnisko ptačí chřipky v zemi. Nákaza na Tachovsku se potvrdila minulý pátek. Původně se počítalo s utracením asi 120.000 slepic, nákaza se ale rozšířila i do další části haly společnosti. Dlouhá upozornila na to, že se jedná o největší haly v Česku, běžně jsou největší kapacity v českých chovech maximálně pro 70.000 nosnic. Poznamenala také, že haly společnosti stojí v těsné blízkosti, a proto je potřeba dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Kdyby se musely utratit všechny slepice v areálu firmy, bylo by to zhruba 15 procent všech slepic v ČR. Podle Dlouhé lze zatím odhadnout, že škody společnosti budou v řádu desítek milionů Kč. Mimořádná veterinární opatření běžně trvají nejméně měsíc a po jejich ukončení může firma začít chov obnovovat. Za ušlý zisk firma dostane kompenzace od ministerstva zemědělství. "Pokud se chovy podaří obnovit co nejdříve, nebude to dlouhodobý výpadek," uvedla Dlouhá. Doplnila, že pokud firma sežene již odchované kuřice, může být obnova produkce vajec rychlá. V Evropě je jich ovšem kvůli ptačí chřipce nedostatek. Pokud nakoupí jednodenní kuřata, bude to trvat zhruba 20 týdnů, než začnou snášet, dodala Dlouhá. V takovém případě by to znamenalo pro firmu výpadek části produkce až do léta. Podobně velké ohnisko ptačí chřipky se objevilo naposledy na konci prosince 2021 v Libotenicích na Litoměřicku, kdy muselo být zlikvidování téměř 190.000 kusů drůbeže a asi 1,7 milionu kusů vajec. V dubnu 2021 se kvůli nákaze muselo zlikvidovat přes 170.000 kusů nosnic v Kosičkách v Královéhradeckém kraji.