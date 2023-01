V Brodu nad Tichou je odklizena už polovina chovu, kde se vyskytla ptačí chřipka

Brod nad Tichou (Tachovsko ) - Z velkochovu slepic v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde se potvrdilo dosud největší ohnisko ptačí chřipky v Česku, hasiči a pracovníci firmy odklidili dosud zhruba 500 tun drůbeže. Podle aktuálních odhadů je to polovina všech nosnic, které je třeba v chovu zlikvidovat. ČTK to dnes řekl ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád. Vyklízení hal by podle aktuálního odhadu veterinární správy mohlo být hotové do konce tohoto týdne.

Ve třech halách společnosti Česká drůbež bylo v Brodu 750.000 nosnic. Původně veterináři odhadovali, že by to mělo být 1200 až 1300 tun drůbeže, nyní podle aktuálního stavu odhad zpřesnili na zhruba 1000 tun drůbeže. Vyklízení hal v posledních dnech zrychlilo, za sobotu vynesli hasiči a pracovníci firmy 142 tun drůbeže, v neděli 161 tun. Pokud se podaří udržet tempo, vyklízení by mohlo skončit dříve. Minulý týden veterináři hovořili o 21. lednu, nyní se opět vrátili k původnímu odhadu, podle něhož by se mohlo vše stihnout do konce tohoto týdne. "Situace se ale vyvíjí, zatím je předčasné hovořit o přesném datu," uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Kromě 500 tun drůbeže, kterou odvážejí nákladní auta do kafilerie v Biřkově na Klatovsku, už z Brodu kamiony odvezly také asi 4,3 milionu vajec. Ta končí v asanačním podniku v Žichlínku v Pardubickém kraji. Veterináři původně uváděli, že biřkovská kafilerie může denně z Brodu zpracovat 80, maximálně sto tun uhynulých zvířat. Nyní ale spaluje i vyšší objemy. Podle Semeráda je to proto, že v Biřkově přesměrovali na jiná asanační zařízení své ostatní běžné příjmy materiálu k likvidaci z ČR a ze zahraničí a uvolnili si kapacitu pro drůbež z Brodu. Biřkovská kafilerie je totiž Brodu nejblíže, další zařízení je v Podbořanech v Ústeckém kraji nebo ve Věži na Vysočině.

V chovu dnes pracuje na vynášení drůbeže 77 hasičů a 50 civilních zaměstnanců firmy, dalších asi 45 hasičů se podílí na zajištění zázemí a dekontaminaci pracovníků. "Pracujeme již ve všech třech halách. Dnes se bude vynášet do 19:30. Poté ještě čeká poslední tým dekontaminace," řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Nákaza se nejdřív prokázala v hale číslo dvě, a to na konci prosince. Původně mělo být utraceno asi 120.000 kusů drůbeže z poloviny této haly. Virus se ale postupně rozšířil i do zbytku chovu. V úterý začalo v první polovině haly číslo dvě hromadné utrácení drůbeže napuštěním oxidu uhličitého přímo do haly. Od středy se z této části vynášela usmrcená drůbež. Od plošného utrácení v hale se později zejména kvůli technickým problémům s úniky plynu ustoupilo a začalo se s vynášením živé drůbeže z druhé části haly a s utrácením v kontejnerech. V jednom kontejneru lze najednou utratit asi sedm tun slepic.

V současné době ale hasiči a pracovníci firmy věnují většinu kapacit na vynášení mrtvé drůbeže, která na nákazu uhynula v halách. Zpočátku nebyly úhyny enormní, v posledních dnech jsou ale masivnější a je třeba co nejrychleji odklízet uhynulé nosnice, dodal Semerád. Kromě drůbeže a milionů vajec se ještě likviduje množství podestýlky.