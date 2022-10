Brno - V brněnském Sono Centru dnes zahraje americká kapela Snarky Puppy, která se proslavila živelnými koncerty a záměrným ignorováním žánrových hranic. K prvnímu vystoupení v Brně pozvali početný ansámbl pořadatelé JazzFestu. Koncert je vyprodaný. V neděli Snarky Puppy zahrají v pražské Lucerně.

Kapela nedávno získala čtvrtou cenu Grammy za živé album Live at the Royal Albert Hall. Její cesta ke slávě začala v roce 2004 v Dentonu v Texasu, kde basista Michael League absolvoval vysokoškolskou jazzovou katedru. Desetičlennou sestavu založil původně pro účely školního projektu.

Širší publikum Snarky Puppy získali po vydání alba Tell Your Friends v roce 2010. Další výrazný úspěch přišel v roce 2013, kdy si Snarky Puppy díky spolupráci se zpěvačkou Lalah Hathawayovou vysloužili první cenu Grammy za nejlepší výkon v kategorii rhythm and blues. Grammy získali také za alba Sylva a Culcha Vulcha.

Letos skupina vydala čtrnácté album Empire Central. "Jednotliví hráči a osobnosti na pódiu neustále posouvají písně novými směry, což je pro mě hlavní kouzlo turné. Rád vidím, jak písně rostou," uvedl v propagačních materiálech kapelník Michael League. Jako speciální host turné vystupuje se Snarky Puppy zpěvačka Malika Triolienová.

Podzimní ozvěny brněnského JazzFestu pokračují v neděli, kdy v Besedním domě zahraje virtuózní mandolinista, zpěvák a skladatel Chris Thile.