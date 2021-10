V Brně zahájili výstavu Rytíři nebes o 310. peruti RAF, přesune se do Prahy

V brněnském Muzeu českého a slovenského exilu 20. století si 16. října 2021 pozvaní hosté připomněli československé válečné letce na vernisáži výstavy s názvem Rytíři nebes - 310. československá peruť RAF. Dodnes žije poslední z jejích pilotů, 98letý generál Emil Boček. Do Brna dorazily desítky rodinných příslušníků hrdinů, kteří ve druhé světové válce bojovali za svobodné Československo. Výstavu však lidé v Brně neuvidí, musejí se na ni přijet podívat do pražského Muzea Policie ČR, kde bude až do května příštího roku.

V brněnském Muzeu českého a slovenského exilu 20. století si 16. října 2021 pozvaní hosté připomněli československé válečné letce na vernisáži výstavy s názvem Rytíři nebes - 310. československá peruť RAF. Dodnes žije poslední z jejích pilotů, 98letý generál Emil Boček. Do Brna dorazily desítky rodinných příslušníků hrdinů, kteří ve druhé světové válce bojovali za svobodné Československo. Výstavu však lidé v Brně neuvidí, musejí se na ni přijet podívat do pražského Muzea Policie ČR, kde bude až do května příštího roku. ČTK/Zehl Igor

Brno - V brněnském Muzeu českého a slovenského exilu 20. století si dnes pozvaní hosté připomněli československé válečné letce na vernisáži výstavy s názvem Rytíři nebes - 310. československá peruť RAF. Dodnes žije poslední z jejích pilotů, 98letý generál Emil Boček. Do Brna dorazily desítky rodinných příslušníků hrdinů, kteří ve druhé světové válce bojovali za svobodné Československo. Výstavu však lidé v Brně neuvidí, musejí se na ni přijet podívat do pražského Muzea Policie ČR, kde bude až do května příštího roku, řekl ČTK provozovatel brněnského muzea Jan Kratochvil.

Fotogalerie

Připomínání českých a slovenských bojovníků za svobodu se věnuje už řadu let, a to i kvůli tomu, že s komunismem současný sedmdesátník udělal neblahou zkušenost jako syn Josefa Kratochvila, který by významným pedagogem, vůdčí osobností českých skautů a také ministrem školství v exilové vládě. Po roce 1948 fungoval jako agent-chodec a pomáhal řadě lidí s emigrací. Se synem se setkal až po sametové revoluci, protože zatímco on žil v exilu, syn v komunistickém Československu.

"Máme dlouhodobé vztahy s rodinami těch, kteří bojovali za Československo, důvěřují nám, a proto můžeme na výstavách ukázat spoustu vzácných artefaktů," řekl Jan Kratochvil.

Postupně připravuje výstavy o všech perutích RAF, v nichž českoslovenští letci působili. Celkem byly čtyři, 310. byla perutí stíhací, která působila u britského letectva nejdéle a sestřelila nejvíce nepřátelských letounů. Prvním velitelem byl Alexander Hess a do boje letci vzlétli poprvé v srpnu 1940. "Připomínáme všechny, kteří u perutě nějak působili, nejenom konkrétní osoby. Důležitý byl každý včetně mechaniků, nejen piloti," řekl Kratochvil. Ke každé výstavě organizátoři připraví i obsáhlou publikaci.

Příští rok chystá Kratochvil výstavu o 312. stíhací peruti RAF. "Snažíme se dělat výstavy o perutích, z nichž ještě někteří lidé žijí," řekl Kratochvil. Faktem však je, že drtivá většina těch, kteří se aktivně účastnili bojů druhé světové války, již zemřela. Letos v květnu od konce největší války v dějinách lidstva uplynulo 76 let.