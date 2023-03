V Brně začne odborný veletrh Opta, pořadatelé očekávají vyšší zájem než loni

Brno - Na brněnském výstavišti dnes začne odborný veletrh Opta, pořadatelé očekávají vyšší zájem než loni. I kvůli tomu se akce vrací do modernějšího pavilonu V, loni se uskutečnil v pavilonu G2 poprvé po pandemii covidu. Na veletrhu optiky, optometrie a oftalmologie se budou prezentovat novinky v oborech, na fóru se bude mluvit o současných tématech a doplňkem akce bude výstava historických brýlí Antique Optical World od počátků do 19. století. Potrvá do neděle.

Kromě moderních brýlí a řady módních i funkčních novinek je veletrh čím dál tím více prezentací toho, jak do oboru vstupuje robotizace a automatizace a moderní technologie sloužící k vyšetření či korekci zraku. Nejlepší exponáty budou soutěžit o ocenění Top Opta.

Po slabším zájmu některých výrobců brýlí a kontaktních čoček o loňský veletrh se letos očekává silná účast. "Po minulém ročníku ovlivněném pandemickou situací se veletrh vrací do dobré kondice. Díky účasti lídrů z oboru očekáváme i zvýšený zájem odborníků o návštěvu akce," uvedl už dříve ředitel Opty Michalios Busios.

Pavilon bude otevřený od 9:00 do 19:00, v neděli do 12:00. Veletrh je určený odborným návštěvníkům. Souběžně se na výstavišti konají také Stavební veletrhy Brno a veletrh potřeb pro nastávající rodiče a rodiče nejmenších dětí ProDítě.

Podle dřívějších vyjádření očních lékařů, optometristů a prodejců čoček má oční vadu více než polovina populace. Většina z nich ji řeší brýlemi, každý desátý Čech podle odhadu odborníků nosí kontaktní čočky nebo je střídá.

Podle závěrečné zprávy loňského veletrhu pandemie covidu český optický trh zásadně nezasáhla. Provoz očních optik nemusel být uzavřen, ale omezení dopadla na osobní kontakty s klienty. Vystavovatelé však odliv klientů nezaznamenali. Řada provozoven oční optiky naopak těžila z faktu, že lidé nemohli utrácet za dovolené a jiné zboží, takže o to více investovali třeba do kvalitnějších brýlí. Prezident Společenstva českých optiků a optometristů Václav Antonín před rokem uvedl, že žádný optik za dva roky covidu nezkrachoval. Letos zkrachovala síť tuzemských obchodů s optikou Eiffel Optic. Podala na sebe insolvenční návrh. V něm uvedla, že dluží okolo 86 milionů korun, ještě na konci předcovidového roku 2019 byla její situace stabilní. Společnost má v Česku 26 prodejen a zaměstnává kolem 150 lidí.