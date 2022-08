V Brně začaly veletrhy Styl a Kabo, po covidu opět s přehlídkami

Brno - Na brněnském výstavišti dnes začaly třídenní veletrhy módy Styl a Kabo. Po pauze způsobené protikoronavirovými opatřeními se do jejich programu vracejí tradiční módní přehlídky. Generální ředitel Veletrhů Brno Tomáš Moravec označil přehlídky za srdce veletrhů, které na čas přestalo bít. V předchozích ročnících se konaly veletrhy ve velmi omezené podobě a přehlídky z programu v některých ročnících zcela zmizely. Proti loňskému veletrhu přijede o 15 procent více vystavovatelů a veletrh zaujme o čtvrtinu větší plochu pavilonu P. Množství dovezených párů obuvi do ČR se loni meziročně snížilo ze 77 na 73 mil.

Novinkou veletrhu je možnost sledovat část doprovodného programu on-line. Někteří přednášející však se streamováním nesouhlasili, a jejich přednášku tak bude možné sledovat pouze živě. Veletrh je určen odborné veřejnosti a sjíždějí se na něj výrobci, prodejci, návrháři a obchodníci. Letos vystavovatelé budou z 12 zemí, celkem jde o 40 firem. Původně se plánovala velká účast ukrajinských firem, ale kvůli válce vzniklo tolik komplikací, že přijede pouze jediná.

V doprovodném programu je na každý den naplánovaných několik módních přehlídek a několik odborných a trendových přednášek. Do Brna přijede módní redaktorka a stylistka Klára Klempířová se svým workshopem s názvem Pravidla stylu. Ženám představí ideální strukturu šatníku a promluví o módní psychologii. Vystoupí také profesionální vizážista Pavel Bauer či kostýmní výtvarnice Stáňa Šlosserová a návrhářka Táňa Havlíčková. Odborný program se bude věnovat zdravé obuvi.

Množství dovezených párů obuvi do Česka se loni meziročně snížilo ze 77 na 73 milionů, což je nejméně za posledních pět let. Hodnota dovezené obuvi se pohybuje za tu dobu okolo 27 milionů korun, což znamená, že průměrná cena jednoho páru roste. Pokles je daný tím, že se vozí stále méně obuvi z Číny, loni to bylo 31 milionů párů, což je stále nejvíce. Na dalších místech zůstávají poměrně stabilně dovozci z Vietnamu, Kambodži, Polska a Německa, vyplývá z informací, které ČTK získala na brněnských veletrzích Styl a Kabo od České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA).

Pokles dovozu z Číny je daný i rostoucí průměrnou cenou jednoho páru. Teprve v roce 2015 překročila 100 korun, další čtyři roky se pohybovala už kolem 200 korun a loni činila 268 korun, což je více než cena polské obuvi. Z Vietnamu se loni dovážely boty průměrně za 510 korun za pár. Nízká cena polské obuvi je dána tím, že se vozí ve velké míře nejlevnější typy, což jsou plastové pantofle.

V Česku se dlouhodobě pohybuje roční spotřeba obuvi mezi 3,5 až čtyřmi páry ročně a obtížné uplatnění kvalitní české i dovozové obuvi je dané právě levnými dovozy. "Na prodej obuvi měla negativní vliv pandemie covidu. Poklesla spotřeba domácností, spotřebitelé měli tendenci šetřit a rovněž vlivem pandemie klesl objem nákupu kvalitní obuvi v klasických kamenných obchodech," uvedla ČOKA.

Hitem se naopak stává ručně šitá obuv na míru od předních českých designérů a velkým trendem je také čím dál vyšší poptávka po barefoot obuvi, kterou vzhledem k její jednoduché konstrukci začali vyrábět menší výrobci a živnostníci.

Objem vývozu z Česka je dlouhodobě částečně zkreslený tím, že se reexportuje dovezená obuv. Tuzemské firmy, které ještě zůstaly, přecházejí často na konstrukčně složitější výroby s vyšší užitnou hodnotou a moderním designem, aby obstály v silné konkurenci. Daří se jim exportovat 70 až 80 procent produkce, zejména do zemí Evropské unie. Loni se v Česku vyrobilo 4,2 milionu párů obuvi a je to nejvíce od roku 2011, hodnota bot převýšila poprvé od roku 2009 dvě miliardy korun. A přestože firmy stále trpí nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, loni jich v oboru pracovalo 3653, což je nejvíce od roku 2008, kdy začala ekonomická krize. Kdyby však měly ještě více zaměstnanců, mohly by i vyrábět více.

Do oboru se také jako do všech ostatních odvětví promítají problémy s dodavatelskými řetězci. Po letech minimálních skladových zásob zboží se jeví jako nutné mít alespoň částečně zaplněné sklady pro případ, že se dodavatelský řetězec zpozdí. Lhůty pro dodání materiálu a polotovarů se prodlužují. Zároveň rostou jejich ceny.