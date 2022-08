V Brně vyjede v úterý první popelářské auto na elektřinu

Brno - Městská odpadová společnost SAKO Brno vyšle v úterý poprvé do ulic auto na svoz odpadu poháněné elektřinou. Podle náměstka primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) jde o první popelářský vůz v Česku, který bude jezdit na elektřinu. I když jeho pořizovací cena 12 milionů korun je výrazně vyšší než cena klasického naftového auta, díky levnějšímu provozu se jeho nákup vyplatí, investice se vrátí do několika let. SAKO totiž vyrábí elektřinu a díky osazování vlastních objektů fotovoltaickými panely jí bude vyrábět stále více, řekl dnes Hladík při představení vozu novinářům.

Výrobcem vozidla, které dokáže vysypávat jak klasické popelnice, tak kontejnery, je Volvo FE Electric. Minimální dojezd na plně nabité baterie je 70 kilometrů, což platí pro teplotu deset stupňů pod nulou. To je vzdálenost, která plně postačuje pro osmihodinovou směnu. Baterie je možné nabít za dvě hodiny. "Typický popelářský vůz najede měsíčně přes 2000 kilometrů a spálí 450 litrů nafty. Elektrický vůz nevypouští žádné emise a nebude zapáchat v ulicích spálenou naftou. Nebude tak obtěžovat ani kolemjdoucí, ani obsluhu vozu," řekl Hladík. Výrazně se také sníží hluk v ulicích, provoz elektrovozu je velmi tichý. První vůz bude jezdit v Židenicích, Slatině a Černovicích.

Do budoucna chce město nakupovat další elektrická auta a také auta, která si budou elektřinu vyrábět z vodíku, protože se chystá stavba zařízení pro ukládání přebytečné energie ve vodíku. "Nyní vyrábí SAKO z odpadů kolem 60 až 80 GWh elektřiny ročně a po výstavbě dalšího kotle na spalování odpadu se toto množství téměř zdvojnásobí. A městská fotovoltaika bude do pěti let vyrábět nejméně 43 GWh ročně, již v nejbližších měsících budou osazené solárními panely první střechy.

Hladík předpokládá, že s rozvojem technologického zázemí pro výrobu energie se bude vozový park postupně měnit tak, aby svozové vozy byly za několik let jen na elektřinu buď z baterií či z vodíku a také na plyn, který bude vyrábět městská bioplynová stanice. A naftové vozy postupně skončí.

Více vozidel s elektrickým pohonem by mělo v budoucnu být i v MHD. Dopravní podnik už v minulosti testoval několik elektrobusů, žádné však neměly potřebný dojezd. Kvůli dramaticky se měnící situaci na trhu s elektřinou a energiemi město začalo s podnikem řešit možnost rozvoje trolejbusové sítě s využitím výhod parciálních trolejbusů, které dokážou část cesty jezdit mimo elektrické vedení. Důvodem rozvoje elektromobility je i dotační politika Evropské unie. Zatímco v minulých letech podporovala i nákup autobusů na plyn, v budoucích letech už bude podporovat pouze elektromobilitu.