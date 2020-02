V Brně vyjede na zkušební jízdu nová tramvaj polepená jako drak

Brno - Do brněnských ulic dnes večer vyjede na první zkušební jízdu nová tramvaj EVO2, kterou dopravní podnik pojmenoval na přání lidí Drak a bude mít na sobě polep připomínající draka. V dalších dnech se přidá i druhá tramvaj. Podnik je lidem představí 26. března v modernizované pisárecké vozovně a o den později začnou jezdit v pravidelném provozu, řekla dnes novinářům mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Podnik se při polepování tramvají ve stylu dračí kůže inspiroval automobilkami, které jezdí při testování nových modelů v maskovacím nátěru. "Celou dobu mohli lidé na našich sociálních sítích sledovat, jak se tramvaj v ústředních dílnách kompletuje, a nyní chceme v tomto příběhu pokračovat," řekla Tomaštíková.

Lidé se mohou zúčastnit fotografické soutěže Ulov draka! a fotit tramvaj v ulicích. Snímky mohou posílat do 31. srpna na e-mailovou adresu drak@dpmb.cz, z těch nejlepších bude sestavený kalendář pro příští rok. Na jedné tramvaji dračí polep zůstane s výjimkou panoramatických oken, druhá stejně jako všechny ostatní bude mít červenobílý nátěr, jaký je pro Brno typický.

Tramvaje nyní musí během jednoho měsíce ujet 200 až 300 zkušebních kilometrů, aby se otestovalo všechno potřebné a typ tramvaje mohl od Drážního úřadu získat průkaz způsobilosti. Nové tramvaje jsou nízkopodlažní a mají klimatizovaný prostor pro cestující. Stejný typ jezdí například v Plzni, Mostě a Liberci.

Na výrobě tramvaje se podílejí firmy sdružené do Aliance TW Team, jednotlivé komponenty v Brně kompletují do konečné podoby zaměstnanci dopravního podniku. Do roku 2024 jich v Brně bude jezdit 41 za 1,4 miliardy korun a nahradí postupně všechny tramvaje K2, které se vyráběly na přelomu 60. a 70. let minulého století.