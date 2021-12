V Brně skákali králíci přes překážky, soutěžili v králičím hopu

Brno - Kolem 400 králíků se na brněnském výstavišti utkalo v takzvaném králičím hopu. Na dráze zvířata překonávala překážky podobné těm z parkurového skákání, výjimkou nebyla ani překážka se simulovaným vodním příkopem. Každý králík měl svůj průkaz výkonnosti, ti nejlepší soutěží v kategorii super elita. ČTK to řekl Radek Novotný, předseda pořadatelského krajského sdružení Českého svazu chovatelů.

Soutěž v králičím hopu se na výstavišti koná pravidelně už několik let při výstavě Moravia, ta byla loni i letos kvůli epidemické situaci zrušena. S králíky v králičím hopu soutěží především mladí chovatelé do 18 let a ti závody chtěli zorganizovat, letos se tak konají i přes zrušení výstavy. Účastnit se mohou jen očkovaní chovatelé nebo ti, kteří prodělali covid. Soutěž se také koná bez přítomnosti veřejnosti. Lze ji ale sledovat na internetu.

"Účastní se asi 50 chovatelů, kteří mají více králíků, takže půjde asi o 420 startů. Králíci soutěží v několika třídách, v lehké, střední, těžké a v super elitě. Závody jsou zároveň nominací na mistrovství republiky, dostanou se na něj první tři z každé kategorie," popsal Novotný.

Každý králík má svůj průkaz výkonnosti, začíná v lehké kategorii, kde je 12 překážek vysokých maximálně 45 centimetrů. Pokud je v několika závodech úspěšný, posunuje se do střední třídy a dál až do super elity. "V super elitě jsou tedy ti nejlepší králíci. To jsou králíci, kteří se rozběhnou a jedou jak Sagan (známý silniční cyklista)," uvedl Novotný. Měří se čas, za každou shozenou překážku jsou trestné body. Speciálními soutěžemi jsou pak skok vysoký a skok daleký, kdy ti nejlepší králíci skočí do výšky kolem metru a do dálky skoro tři metry. "Přeborníky jsou zakrslí králíci. Platí totiž, že čím je králík těžší, tím hůře skáče," uvedl Novotný.

Překážky na dráze jsou každá jiná. Někde jsou tyčky, někde prkýnka či je překážka s vodním příkopem v podobě nádoby s vodou. "Platí, že ty překážky musí být lehce shoditelné, aby se králík nezranil. Speciální je také koberec, aby se králíkovi do něj nezachytily drápky. Koberec také musí pružit, aby králík, když doskakuje, aby se mu něco nestalo," uvedl Novotný.

Králičí hop vznikl zhruba před 30 lety ve Švédsku a postupně se rozšířil i do dalších evropských zemí. V Česku má zhruba desetiletou tradici a těší se rostoucí popularitě.