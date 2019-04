Brno - V centru Brna se čelně srazil trolejbus s tramvají, zranilo se při tom 40 lidí, z toho 13 těžce a středně těžce. Všichni pacienti byli rozvezeni do brněnských nemocnic, mezi zraněnými jsou dvě děti. ČTK to řekla mluvčí zdravotnické záchranné služby Michaela Bothová. Zraněni byli také oba řidiči. Příčina nehody se vyšetřuje. Nehoda se podle webu policie stala asi ve 13:40 v Křenové ulici u zastávky Masná, Křenová je v místě nehody uzavřená. Škoda je kolem dvou milionů korun.

"Zraněných je celkem 40, z toho 13 těžce a středně těžce. Zraněni jsou také oba řidiči, oba jsme ošetřili a převezli do nemocnic. U obou jde o těžké zranění nohou," řekla mluvčí. Počet zraněných podle ní ale ještě nemusí být konečný, někdo se ještě může přihlásit dodatečně. Zranění byli rozvezeni prakticky do všech brněnských nemocnic, počínaje Fakultní nemocnice Brno-Bohunice a konče Dětskou nemocnicí. Zatím není potvrzeno, že by mezi zraněnými byl cizinec, nelze to ale ještě plně vyloučit.

Bothová doplnila, že dnes měla na místě záchranná služba čtyři posádky bez lékaře, dvě posádky s lékařem, inspektora provozu a čtyři vozy převozové služby. "Jde o mimořádnou událost druhého stupně, operátorky zaktivovaly traumaplán," řekla. Druhý stupeň traumatologického plánu se vyhlašuje při počtu zraněných mezi 11 až 100. Plán stanoví především činnost výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby na místě mimořádné události a způsob transportu postižených.

Video: Srážka trolejbusu a tramvaje v Brně

01.04.2019, 17:41, autor: Lenka Horáková, zdroj: ČTK

Náhradní autobusová doprava je vedena okolními ulicemi, řekla ČTK mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Doplnila, že u tramvaje šlo o služební jízdu, jela z centra. Trolejbusová linka 33 jela do centra.

Mluvčího drážní inspekce Martin Drápal uvedl, že šlo o čelní střet. Škoda na tramvaji i trolejbusu byla podle něj shodně odhadnuta na milion korun. "Drážní inspekce vyšetřuje příčiny a okolnosti mimořádné události v místě jejího vzniku," uvedl mluvčí.

Hasiči sedm lidí vyprošťovali z trolejbusu. Pro příbuzné účastníků nehody zřídili infolinku, lze volat na číslo 950649999.

Policejní mluvčí Pavel Šváb ČTK řekl, že policie je na místě. Odklání dopravu na objízdné trasy a žádá řidiče, aby dbali jejích pokynů. Na místo vyjel také krizový intervent policie. Policejní vrtulník monitoroval dopravní situaci v místě nehody. "Příčina nehody může být od technické závady přes zdravotní indispozice řidiče až po chybu řidiče," řekl Šváb. Některá média spekulují o tom, že jednou z vyšetřovacích verzí je to, že se trolejbus vyhýbal ženě s kočárkem nebo že ho oslnilo slunce.

Náhradní dopravu dopravní podnik vede z centra Mlýnskou ulicí a do centra Hladíkovou ulicí. Místem nehody momentálně neprojedou linky 8, 10, 12, 31, 33. Ostatní linky jedou zmíněnou náhradní trasou. Nabírají ale kvůli dopravnímu kolapsu v okolí nehody zpoždění.