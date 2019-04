Brno - V centru Brna se dnes srazil trolejbus s tramvají, podle záchranné služby se zranily čtyři desítky lidí, z toho 12 vážně. ČTK to řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. V tramvaji byl jen řidič, který je mezi zraněnými.

Nehoda se stala krátce po 14:00 v Křenové ulici u zastávky Masná, Křenová je v místě nehody uzavřená. "Evidujeme asi čtyři desítky zraněných, z toho 12 těžce. Budeme to ještě upřesňovat. Dvacet pacientů už jsme odvezli," řekla ČTK mluvčí Bothová. Doplnila, že zranění putovali do Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Fakultní nemocnice u svaté Anny, do Úrazové nemocnice a také do Dětské nemocnice. Mezi zraněnými je zřejmě podle ní jedno dítě.

Mluvčí doplnila, že na místě má záchranná služba čtyři posádky bez lékaře, dvě posádky s lékařem, inspektora provozu a čtyři vozy převozové služby. "Jde o mimořádnou událost druhého stupně, operátorky zaktivovaly traumaplán. Počet zraněných s největší pravděpodobností není finální," doplnila mluvčí.

"Doprava v ulici Křenová bude, předpokládám, minimálně na dvě hodiny uzavřena, náhradní autobusová doprava je vedena okolními ulicemi," řekla ČTK mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Doplnila, že u tramvaje, jejíž řidič byl zraněn, šlo o služební jízdu, jela z centra. Trolejbusová linka 33 jela do centra.

Podle mluvčího drážní inspekce Martina Drápala šlo o čelní střet. "Při nehodě byly podle dosavadních odhadů zraněny desítky osob z trolejbusu a prvotně byla škoda odhadnuta na více než milion korun. Drážní inspekce vyšetřuje příčiny a okolnosti mimořádné události v místě jejího vzniku," uvedl mluvčí.

Hasiči sedm lidí vyprošťovali z trolejbusu. Někteří zranění jsou v evakuačním autobusu, někteří už v nemocnicích.

Policejní mluvčí Pavel Šváb ČTK řekl, že policie je na místě. Na prvním místě je pomoc zraněným, dodal. Policie odklání dopravu na objízdné trasy a žádá řidiče, aby dbali policejních pokynů. Je to důležité i kvůli průjezdu sanitek. Na místo vyjel také krizový intervent policie.

Náhradní dopravu dopravní podnik vede z centra Mlýnskou ulicí a do centra Hladíkovou ulicí. Místem nehody momentálně neprojedou linky 8, 10, 12, 31, 33. Ostatní linky jedou zmíněnou náhradní trasou.

Druhý stupeň traumatologického plánu se vyhlašuje při počtu zraněných mezi 11 až 100. Plán stanoví především činnost výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby na místě mimořádné, způsob transportu postižených do zdravotnických zařízení a seznam těchto zařízení.