V Brně se slavilo 90 let od prvního závodu na Masarykově okruhu

Brno - Na trati starého Masarykova okruhu vyvrcholily oslavy 90. výročí prvního závodu automobilů na legendárním závodišti v západní části moravské metropole. Ten se jel 28. září 1930 a odstartoval slavnou éru závodů v Brně.

Fotogalerie

V tomto duchu se nesly i dnešní oslavy. "Berme z minulosti oheň a nikoliv popel," připomněl základní krédo akce hlavní organizátor Vladimír Koudelka.

Už od rána se ke starému depu v brněnské městské části Bosonohy sjížděli fanoušci motoristického sportu. K vidění bylo na padesát automobilů různých značek i ročníků. Některé skvosty na čtyřech kolech byly dokonce starší než datum prvního závodu v Brně.

"Chtěl bych připomenout, že jsme dnes neslavili jen 90 let od prvního závodu, ale i sedmdesát let od prvního závodu motocyklů a 55 let od prvního mistrovství světa," vyjmenoval Koudelka další jubilea.

Hlavní organizátor vzpomněl i na slavnou českou závodnici Elišku Junkovou, od jejíhož narození letos uplynulo 120 let. "Měla by z naší akce radost. Nejen ze vzpomínkové atmosféry, ale i z disciplíny, která tu panovala," těšilo Koudelku, jak diváci dodržovali hygienická opatření.

Kolona historických vozidel se kolem poledne přesunula do Ostrovačic, nejzápadnější výspy starého okruhu, aby se pak vrátila do "srdce" dění do Bosonoh. V této městské části byla otevřena putovní výstava s názvem "Masarykův okruh, legenda", která byla poprvé představena právě v nově upraveném depu starého Masarykova okruhu v srpnu letošního roku.

Motoristické akce k mnoha letošním výročím byly součástí Brněnského roku sportu. V říjnu a listopadu bude výstava putovat po původní trase Masarykova okruhu a postupně navštíví brněnské městské části a další obce, kde se před 90 lety jelo poprvé a kde se zrodil motoristický podnik, který Brno proslavil po celém světě.