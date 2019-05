Brno - Na Dominikánském náměstí v Brně se dnes odpoledne sešlo několik stovek odpůrců pravicových radikálů k akci nazvané Kdo si hraje, nehajluje. Zábavnou formou chtějí čelit pochodu, který má vyrazit s pochodněmi z nedalekého Zelného trhu kolem 19:00. Akci antifašistů přerušil déšť, kvůli kterému část lidí náměstí opustila. Na shromáždění dohlížejí stovky policistů včetně vrtulníku. Na místě je i tajemník městské části Brno-střed Petr Štika, který by mohl v krajním případě obě akce rozpustit.

Před Novou radnicí na Dominikánském náměstí stojí pódium. Václav Pecl z pořadatelského Brno blokuje vyzval účastníky, aby se zdrželi násilí, ale aby zábavnou formou "ukázali, že Brno nácky nechce".

Na pódiu promluvili například Zdena Mašínová a slovenský sociolog a bývalý politik Fedor Gál. Mašínová uvedla, že totalita je nejvíce ponižující věc. "Někdy jsem zděšená z toho, čeho se dožívám v naší nové demokracii. Nemůžu sama uvěřit, že po 40 letech totality zůstala komunistická strana v Parlamentu. Poznamenává to celou společnost, když vidíme, koho máme v čele," řekla Mašínová. Vyzvala, aby k tomu společnost nebyla lhostejná a aby ministerský předseda Andrej Babiš (ANO) odstoupil. Gál uvedl, že lidé jako Babiš, prezident Miloš Zeman nebo předseda SPD Tomio Okamura nepředstavují slušné Česko.

Pořadatelé vyzvali přítomné, aby na pochod pravicových radikálů reagovali například divadelním vystoupením nebo hudbou. Už na Dominikánském náměstí zněla hudba.

Pochodňový průvod svolala Národní a sociální fronta. Aktéři by se měli scházet na 19:00 na Zelném trhu, řekl ČTK za pořadatele Erik Lamprecht. Poté by měl průvod projít přes Masarykovu a Nádražní ulici a dále přes Hybešovu a Václavskou až na Mendlovo náměstí. Pořadatelé pochodu uvádějí,že chtějí "zažehnout plamen svobody" a "pozvednout Evropu z duchovního a biologického bahna".

Na situaci dohlížejí stovky policistů včetně jízdní policie, psovodů a vrtulníku. Tajemník městské části Brno-střed Štika by mohl akce v krajním případě i rozpustit, pokud by účastníci směřovali k popírání nebo omezování práv a svobod osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické smýšlení, náboženské vyznání a také pokud by akce vedla k podněcování nenávisti a nesnášenlivosti a účastníci by se dopouštěli násilí nebo jinak porušovali ústavu. Účastníci se nesmějí chovat násilně, ani mít střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku nebo si zahalovat obličeje. Rozpuštění je možné, nepodaří-li se situaci, která je v rozporu se zákonem, vyřešit jiným zákrokem.

První máj se v Brně v minulých letech opakovaně stal dnem slovních střetů i potyček mezi radikály a jejich odpůrci z řad antifašistů. Před dvěma lety prošlo městem 150 radikálů a sešlo se i 300 jejich odpůrců. Zasahovat musela policie.