V Brně se sešly davy lidí u stanů na testování kolektivní imunity

Brno - Velké fronty zájemců o testování na protilátky proti koronaviru se dnes ráno vytvořily V Brně u kampusu a na Moravském náměstí u stanů pro testování kolektivní imunity. ČTK to řekl vedoucí vnějších vztahů Lékařské Fakulty Masarykovy univerzity Ondřej Dostál. V kampusu byly desítky lidí, na Moravském náměstí i víc. Dnešek je prvním dnem testování, testovat se začalo v 8:00. Výsledky mají ukázat, kolik lidí má protilátky na koronavirus. Testování se koná také v Praze, v Ústeckém a od pátku v Olomouckém kraji.

Stany budou fungovat týden v době od 8:00 do 18:00, přičemž doba od 8:00 do 10:00 je vyčleněná pro lidi nad 60 let. "Už od sedmi hodin se začali objevovat první zájemci o testování. Před osmou hodinou už se vytvořila pěkná řada," uvedl Dostál ke stanu v kampusu. Řada je i na Moravském náměstí.

Podle Dostála průběh kontrolují vojenští policisté. "Usměrňují lidi a dávají jim pokyny, aby vše bylo co nejhladší. Myslím, že až se to pořádně rozběhne, vše se zklidní a fronta se zmenší," dodal Dostál. Podle něj se lidé snaží mít rozestupy.

Zájemci podstoupí takzvané rychlotesty, které ukážou, zda mají na koronavirus protilátky. To může znamenat, že nemoc buď prodělávají nebo ji měli. Bude-li test pozitivní, lidé podstoupí klasické testy, které nemoc potvrdí, nebo vyloučí. Testování se mohou zúčastnit občané ČR s trvalým nebo dlouhodobě přechodným pobytem v Brně a na Brněnsku, bez akutních potíží a bez příznaků nemoci covid-19. Lidem se měří teplota, podmínkou je nižší než 37,3.