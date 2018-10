Praha - V Brně velmi pravděpodobně uzavře koalici vítězné ANO s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Nepředpokládají, že by přizvaly další strany. Po druhém kole jednání to dnes večer novinářům oznámili lídři všech čtyř stran. Budou tak mít 45 mandátů z 55 v zastupitelstvu. Ve Frýdku-Místku uzavřeli koaliční smlouvu sociální demokraté s hnutím ANO a lidovci. Ve většině měst včetně metropole vyjednávání teprve začínají a potrvají ještě několik dnů i týdnů.

Ze statutárních měst se rýsuje vedení magistrátu v Přerově, kde se na spolupráci domlouvají ANO, ODS a KDU-ČSL s TOP 09. Situace se zkomplikovala v Kladně, TOP 09 nesouhlasí s účastí svého člena v tamní koalici zahrnující i SPD. Ten proto ukončí členství ve straně. Vedení radnice má i Praha 13. Ve většině měst včetně metropole vyjednávání teprve začínají a potrvají ještě několik dnů i týdnů.

Ve Frýdku-Místku bude mít koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu 23 mandátů. Primátor bude z ČSSD, měl by se jím opět stát Michal Pobucký. O vytvoření koalice chce ale i nadále usilovat opoziční uskupení Naše Město F-M, které skončilo druhé a má jen o mandát méně než vítězná sociální demokracie. "Ve Frýdku-Místku je situace velmi nestabilní. Tato koalice (ČSSD, ANO a KDU-ČSL) je sice oznámená, má těsnou většinu, ale my jsme jednali s Piráty a jednali jsme s lidovci a rýsovala se koalice 27 hlasů," uvedl lídr hnutí Petr Korč.

V Praze 13 už podepsaly koaliční smlouvu ODS, ANO a koalice KDU-ČSL a STAN. Starostou bude David Vodrážka z ODS, který stojí v čele městské části od roku 2002.

V přerovském pětatřicetičlenném zastupitelstvu by koalice vítězného hnutí ANO, ODS a KDU-ČSL s TOP 09 měla těsnou většinu 18 mandátů. ANO s deseti křesly si nárokuje pro svého lídra Petra Měřínského křeslo primátora. V Mladé Boleslavi vznikla koalice ODS, ANO, STAN a ČSSD v neděli večer, v třiatřicetičlenném zastupitelstvu bude mít 29 míst. Primátorem zůstane Raduan Nwelati z ODS. V Karlových Varech se na spolupráci dohodlo ANO, Karlovaráci a ODS.

V neděli se v Kladně vytvořila koalice ODS, ANO, TOP 09 a SPD. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil je ale proti účasti člena strany Petra Haška v takovém vedení města, vadí mu spolupráce s SPD. Pospíšil na twitteru uvedl, že Hašek má vystoupit z koalice, nebo ze strany, jinak bude vyloučen. Hašek odpoledne oznámil, že členství v TOP 09 ukončí, pokračovat bude jako člen koalice Kladeňáci, v níž byl zvolen.

V hlavním městě se spekuluje o možné spolupráci Pirátů, hnutí Praha Sobě a TOP 09 a STAN. Piráti přišli s nabídkou, podle které by TOP 09 a STAN a Praha Sobě dostaly po čtyřech místech v radě včetně náměstků a Piráti obsadili dvě místa a post primátora. Piráti mají ze tří uskupení nejvyšší volební zisk, všem ale připadlo shodně 13 mandátů v 65členném zastupitelstvu.

V Ostravě nabídlo vítězné hnutí ANO spolupráci hnutí Ostravak, ODS a lidovcům, čeká na jejich reakci. Aktuálně se jedná o resortech i početním rozložení sil.

Nové vedení radnice zná i městská část Brno-Královo Pole, kde vznikla koalice vítězného ANO, ODS a KDU-ČSL.

Rychnov nad Kněžnou povede koalice vítězného uskupení současného starosty Jana Skořepy Nezávislí za Rychnov, ODS, Nestraníci a KSČM. V Trutnově se na koalici dohodla ve volbách jasně vítězná ODS s Piráty, Volbou pro město Trutnov a Sdružením pro Trutnov, na starostu bude navržen současný starosta, poslanec a lídr ODS Ivan Adamec. Vyškov bude řídit nová koalice ODS, ANO, KDU-ČSL, Volby pro město a Nášeho Vyškova. Kandidátem na starostu je lídr ODS a dosavadní místostarosta Karel Jurka

Stejná koalice jako dosud zřejmě v následujících čtyřech letech povede Sokolov, ANO s ČSSD, Hnutím pro Sokolov a KSČM budou tento týden jednat o konkrétních lidech.

V mnoha dalších městech jsou vyjednávání teprve na začátku, nebo ještě nezačala vůbec. Strany a hnutí chtějí mít často jasno do konce týdne. Někde to ale může trvat i déle. Například v Benešově začnou jednání v úterý a předběžné výsledky by měly být podle lídra vítězného uskupení Jaroslav Hlavničky do 14 dní.

Výsledky komunálních voleb mají získat oficiální podobu v úterý vyhlášením ve Sbírce zákonů. Ve středu tedy začne plynout desetidenní lhůta, v níž bude možné výsledky komunálních voleb zpochybnit u správních soudů.