Brno - Zástupci vedení města Brna a Národního divadla Brno dnes slavnostně otevřeli Janáčkovo divadlo po rekonstrukci za 700 milionů korun. Hotový je sál i prostory pro diváky, za provozu se bude pracovat na zázemí herců nebo na střeše. Novinářům to dnes řekl ředitel divadla Martin Glaser. Při otevření začal třítýdenní festival Janáček Brno, který do 5. prosince představí skladatelovo kompletní jevištní dílo. Festival zahájila premiéra Příhod lišky Bystroušky.

Rekonstrukce začala před 16 měsíci. Původně měla skončit letos. "Během rekonstrukce se bohužel ukázalo, že je budova v horším stavu, než ukázaly představební průzkumy. Zaskočil nás azbest, zaskočila nás střecha a řada věcí nenaplňovala žádné normy," uvedl Glaser.

Podle něj je připraveno veškeré zázemí pro diváky. "Divák nepozná, že rekonstrukce pokračuje v zákulisí. Zázemí doznalo dost změn. Nebylo opravované 50 let. Dnes je to divadlo 21. století," řekl Glaser. Dodal, že se dál bude pracovat na zázemí herců a na střeše divadla. Práce by měly skončit na podzim příštího roku.

Cílem rekonstrukce bylo zlepšení zázemí divadla, sociálních zařízení, střechy, modernizace interiérů a diváckých prostor i bufetu. Počítá také s opravami jevištních technologií i s rekonstrukcí rozvodů. "Tři patra jsou kompletně hotova a schází nám detaily jako informační systém. Příštích pár měsíců dokončíme zbylá patra, další šatny, zkušebny a kanceláře pro vedení opery," dodal Glaser.

Primátor Petr Vokřál (ANO) řekl, že rekonstrukce přinesla horké chvíle. "Nebyli jsme si jistí, zda Janáčkův festival stihneme. Našlo se mnoho věcí, které nám komplikovaly život. Děkuju stavebníkům, že se to tak povedlo, a architektům, že doplnili interiér budovy, ale dokázali udržet charakter, jaký byl," řekl Vokřál. Dodal, že divadlo může skvěle fungovat další desítky let.

Festival nabídne mnoho bodů programu, například inscenaci Věc Makropulus v provedení Vlámské opery, která se uvádění díla Leoše Janáčka věnuje pravidelně. Její pastorkyni na festivalu uvede soubor Velkého divadla Stanisława Moniuszka z Poznaně. Velšská národní opera přijede s dalším Janáčkovým dílem Z mrtvého domu.

Slavnostní zakončení festivalu obstará 5. prosince pražské Národní divadlo s operou Výlety páně Broučkovy. Kromě operních inscenací přehlídka nabídne také komornější koncerty, recitály a matiné.