Brno - Kolem tisíce lidí přišlo dnes odpoledne v Brně na demonstraci proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Mnozí z nich drželi v rukou transparenty, které označovaly Babiše za podvodníka, lháře nebo agenta StB. Mluvčí policie Lenka Drahokoupilová ČTK řekla, že demonstrace byla klidná, bez konfliktů. Dav se zhruba po 40 minutách rozešel.

Lidé se nakonec sešli na Malinovského náměstí místo na náměstí Svobody, jak se původně čekalo. Na transparentech byly nápisy jako "Babiše do koše", "Babiši, Zemane, stydím se za vás", "Zadlužování republiky", "Křivá přísaha na zdraví svých dětí", "Ne lžím a podvodům", "Táhni z Hradu, Babiš do vězení" a další.

Mezi řečníky byli i komunální politici. Končící místostarostka městské části Brno-střed Jasna Flamiková (SZ) řekla, že celá situace už je za hranicí toho, co se dá snášet. "Chceme, aby se morálka, slušnost a spravedlnost staly pilíři naší společnosti. Nechceme, aby naše země patřila jednomu člověku, který si tu bude dělat, co ho napadne. Člověku, o jehož osobních a morálních kvalitách víme až moc na to, abychom si od něj nechali ukrást naši zemi," řekla Flamiková.

Vyzvala politiky z hnutí ANO k jednání. "Když nedonutíte Andreje Babiše k odchodu z vlády, odejděte vy a přestaňte legitimizovat jeho jednání," zdůraznila Flamiková. Dodala, že lidé by měli vytrvat v protestech.

Vystoupil také politik z městské části Brno-Černovice Ladislav Kotík (TOP 09). Podle něj nemůže za všechno jen Babiš. "Že je Andrej Babiš na vrcholu, umožnila i neschopnost našich tradičních politických stran a řada korupčních kauz. Současný prezident a předseda vlády vyhráli v demokratických volbách a my je musíme porazit ve volbách," uvedl Kotík. Podle něj by se lidé měli angažovat v politice.

Protest chystalo Brno i Praha. Demonstranti vyšli do ulic kvůli situaci z posledních dní. Server Seznam Zprávy zveřejnil video se synem premiéra Andreje Babiše (ANO). V něm Andrej Babiš mladší tvrdí, že ho lidé z otcova okolí drželi na Krymu, protože si jeho otec přál, aby zmizel kvůli kauze Čapí hnízdo. Otec i syn v kauze čelí obvinění z dotačního podvodu. Premiér Babiš odmítá, že by byl jeho syn unesen, podle něj je psychicky nemocný. .