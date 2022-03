V Brně se bude boxovat o dva české tituly, v exhibici se představí i Konečný

Brno - Dva titulové zápasy a jednu netradiční exhibici s charitativním podtextem nabídne sobotní galavečer profesionálního boxu "Tohle je box" v Brně. O pás domácího šampiona v těžké váze se utkají Tomáš Šálek s Pavlem Šourem, boj o titul v polotěžké kategorii si po třech měsících zopakují Michal Ryba a Slovák Jozef Jurko. Do exhibičního duelu nastoupí bývalý mistr světa Lukáš Konečný, který se utká postupně s trojicí soupeřů. Jedním z nich bude i bývalý fotbalista Petr Švancara.

Třiadvacetiletý Šálek s o 16 let starším Šourem boxoval o český titul již před necelými třemi lety a prohrál na body. Loni uvolněný pás šampiona získal a teď je čeká odveta. "Sice jsem držitelem pásu, ale necítím se jako šampion. Všichni víme, že šampion byl Pavel a já jsem pás získal politicky. Jako šampion se budu cítit až ve chvíli, kdy Pavla porazím," uvedl Šálek. Šour o pás přišel proto, že se soustředil na zápasy v zahraničí.

Šour ve společném rozhovoru na YouTube kanále promotéra akce Šálkův přístup ocenil. "Klobou dolů, že to takhle řekl. Také to tak cítím. Kdybych o titul přišel tak, že mě zbil, bylo by to jiné. Pořád se ale cítím být šampionem a titul chci zpět. Přestože mám Toma rád, je to slušný kluk, tak ho chci zbít," usmál se Šour.

Zatímco Šálek má na kontě 16 výher z 19 zápasů mezi profesionály, Šour vyhrál 14 z 21 duelů.

Ryba s Jurkem poměřili síly v Ústí nad Labem v polovině prosince. Jejich zápas skončil nerozhodně, proto se koná odveta. V Brně se představí i česká ženská jednička Fabiana Bytyqi, jejíž soupeřkou bude Bulharka Ivanka Ivanovová.

Součástí třetího galavečera "Tohle je box" bude i exhibiční zápas Konečného proti trojici soupeřů včetně Švancary. Minimálně 40 tisíc korun díky akci získá devítiletá dívka, která se narodila bez vyvinutých očních nervů, na jedno oko nevidí vůbec a na druhé jen do vzdálenosti 20 centimetrů.